hırsızları atılan kova, tabure ve bidon da durduramadı

Bahçelievler'de hırsızlar ne atılanlara ne de görüntüleyenlere aldırış etti.

Haber - Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, DHA

Bahçelievler'de bilgisayar malzemesi yüklü minibüsü soyan hırsızlar, ne kendisini görüntüleyen vatandaşa ne de engel olmak isteyenlerin fırlattıklarına aldırış etti. Yaklaşık 35 bin lira değerinde bilgisayar malzemesi çalan hırsızların o anları saniye saniye cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

HIRSIZLARI GÖRDÜ KAYDA GİRDİ

Olay, dün sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Bilgisayar malzemesi satan Hacı Mehmet Özer, malzeme yüklü minibüsünü evinin önüne park etti. Evinde uyuyan Özer'in minibüsünün yanına saat 07.30 sıralarında çalıntı plaka taktıkları belirlenen araçlarıyla yüzü maskeli hırsızlar geldi. Araçta bulunan 4 hırsızdan iki hırsız araçtan inerek minibüsün bagajını açtı ve malzemeleri kendi araçlarına yüklemeye başladı. Bu sırada yoldan geçen Canberk Umut adlı vatandaş hırsızları fark etti. Bağırarak çevredekileri uyaran Umut, cep telefonunu da çıkararak hırsızları görüntülemeye başladı. Alarm sesine ve bağrışmalara uyanan minibüs sahibi Özer de önce balkona çıktı, ardından hırsızları durdurmak için aşağıya indi.

ELLERİNE NE GEÇİRDİLERSE FIRLATTILAR

Balkona çıkan Özer ve eşi hırsızları durdurmak için ellerine geçirdikleri plastik tabure ve su bidonunu hırsızlara doğru attı. Bir başka bina sakini de elindeki şişeyi hırsızlara doğru savurdu. Rahat hareketleriyle dikkat çeken hırsızlar, bağrışmalara ve kendilerine fırlatılanlara aldırış etmeden yaklaşık 35 bin lira değerindeki bilgisayar malzemesini araçlarına yükledi. Araçlarına binerek kaçan hırsızlara bu sefer de bir temizlik işçisi engel olmak istedi. Elindeki plastik çöp kovasını hırsızların aracının önüne atan temizlik görevlisini de atlatan hırsızlar, hızla olay yerinden kaçtı.

"HİÇ UMURSAMADILAR"

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan Hacı Mehmet Özer, "Sabahın 7 buçuğunda alarm sesiyle uyandım. Bağırdım hiç umursamadılar. Arabayı boşaltmayı sürdürdüler. Çevredeki insanlar da toplandılar. Onları da kale almadılar. Bilgisayar malzemesi yüklüydü. 30-35 bin lira zararım var. İlk balkona çıktım sonra aşağı koştum ama kaçtılar. Şişe attım, sehpa attım, yine komşulardan da şişe atanlar oldu. Temizlik işçisi de çöp arabasını önüne attı, kaza yapıyordu ama onu da atlattı, kaçtı" dedi. Cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.