Son Dakika Haberleri: Hırsızları "ayak izi" yakalattı
Son Dakika Güncel Haber

Hırsızları "ayak izi" yakalattı

1 saat önce

Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde bir fabrikadan iş makinesi ve iki bilgisayarı çaldıkları ileri sürülen 4 zanlı yakalandı.

Hırsızları
Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde bir fabrikadan iş makinesi ve iki bilgisayarı çaldıkları ileri sürülen 4 zanlı yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, KOBİ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikadan 100 bin lira değerindeki iş makinesi ve iki bilgisayarın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, olay yeri ve çevresinde yaptıkları araştırmalarda, 4 şüpheliye ait ayak izlerini fark etti.
Bölgede geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, çalınan iş makinesini Kanlıpınar Mahallesi'nde yol kenarında üzeri brandayla örtülü olarak buldu.
Bir süre sonra iş makinesini almaya gelen zanlılar S.S, K.E.B, S.Y. ile G.C, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Jandarma, şüphelilerin ayak izlerinin, olay yerinde bulunan izlerle aynı olduğunu belirledi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:12 Kaynak: AA
Eskişehir, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1700 kişilik belediye kadrosuna, 73 bin iş başvurusu yapıldı Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu CHP'li Çakırözer açıkladı: Eren Erdem'in bir kulağı artık hiç duymuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 14:33:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızları "ayak izi" yakalattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]