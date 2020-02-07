Hırsızları çaldıkları bir poşet ceviz ele verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızları çaldıkları bir poşet ceviz ele verdi - Son Dakika

Hırsızları çaldıkları bir poşet ceviz ele verdi

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 80 yaşındaki bir kadının evine bohçacı olarak girerek 8 bin lira ile bir poşet ceviz çalarak arabayla kaçmaya çalışan hırsızlar, jandarma kontrolünde yakayı ele verdi.

Hırsızları çaldıkları bir poşet ceviz ele verdi, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 80 yaşındaki bir kadının evine bohçacı olarak girerek 8 bin lira ile bir poşet ceviz çalarak arabayla kaçmaya çalışan hırsızlar, jandarma kontrolünde yakayı ele verdi. Jandarma tarafından yapılan aramada 8 bin lira ile bir poşet içerisindeki ceviz tespit edilince hırsızlar gözaltına alındı.


Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kavakalan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 80 yaşındaki Ü.Ç. isimli yaşlı kadının evine bohçacı olarak giren üç kadın, Ü.Ç'ye ait 8 bin TL parası ile poşet içerisindeki bir miktar cevizini çalarak olay yerinden kaçtı. Plakası tespit edilemeyen araç tarif edilerek jandarma ekiplerine bildirildi. Kavakalan-Akhisar karayolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri tarif edilen aracı şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde bulunan 3 kişi jandarmayı görünce kıyafetlerini değiştirme çabasına girmelerinden şüphelenen ekipler, N.G. (26), A.A. (32), S.A. (42) isimli şahıslar ve araç üzerinde yaptıkları aramada 8 bin TL para ile poşet içerisinde bir miktar ceviz tespit etti. Araç içerisinde bulunan 3 kadın hırsızlık olayına karıştıkları anlaşılması üzerine gözaltına alındı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla göz altına alınan 3 kişiden N.A. ve A.A., sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Akhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan mahallelere satıcı olarak gelen kişilere karşı vatandaşı uyarıcı bilinçlendirici çalışmalara devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Jandarma, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Manisa Akhisar'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Öğrencilere cinsel istismar iddiasına gözaltı Valilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti Sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen Şeyma, ölmeden önce kaçmaya çalışmış

Son Dakika Haberleri
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 20:46:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızları çaldıkları bir poşet ceviz ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]