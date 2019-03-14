Son Dakika Haberleri: Hırsızları Çaldıkları Kayıt Cihazı Ele Verdi

Hırsızları Çaldıkları Kayıt Cihazı Ele Verdi

59 dakika önce

Gaziantep'te hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan ancak ifadelerinde suçlarını inkar eden zanlıların yalanı, çaldıkları güvenlik kamerası kayıt cihazı sayesinde ortaya çıktı.

Hırsızları Çaldıkları Kayıt Cihazı Ele Verdi, System.String[]
Gaziantep'te hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan ancak ifadelerinde suçlarını inkar eden zanlıların yalanı, çaldıkları güvenlik kamerası kayıt cihazı sayesinde ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda marangozhanelerde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.K ve H.İ.K, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 televizyon, güvenlik kamerası kayıt cihazı ve hırsızlık olayında kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinde suçlarını inkar eden şüphelilerden ele geçirilen güvenlik kamerası kayıt cihazını inceleyen ekipler, A.K. ve H.İ.K'nin gerçekleştirdiği hırsızlık anına ilişkin görüntülere ulaştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:16 Kaynak: AA

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