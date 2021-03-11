Beylikdüzü'nde hırsızları engellemeye çalışırken ölümden dönen karı-koca dehşet anlarını anlattı - Son Dakika

Beylikdüzü'nde hırsızları engellemeye çalışırken ölümden dönen karı-koca dehşet anlarını anlattı

11.03.2021 10:48

Beylikdüzü bir iş yerine girmeye çalışan hırsızılar önce iş yeri sahibine sonra polise yakalandı.

Beylikdüzü bir iş yerine girmeye çalışan hırsızılar önce iş yeri sahibine sonra polise yakalandı. İş yeri sahibi suç üstü yakaladığı hırsızların önce aracına çarptı, ardından aşağı inerek yakalamaya çalıştı. Kaçan hırsızların aracının altında kalmaktan son anda kurtulan iş yeri sahibi karı koca, o anları anlattı.

Beylikdüzü'nde bir markete giren hırsızlar, kasadaki parayı ve raflardaki sigaraları çaldı. Bu sırada komşuları durumu fark edip dükkan sahibine haber verdi. İş yerine 5 dakika uzaklıkta oturan Bilgin ve Özlem Bilal çifti, arabalarına binerek dükkanlarının önüne geldi. Hırsızların kaçmaya çalıştığını gören Bilgin Bilal, hırsızların aracına çarparak durdurmak istedi. Yakalanacağını anlayan hırsızlar araçlarına binip kaçmaya çalıştı. Ancak aracından inen iş yeri sahibi Bilgin Bilal ve Özlem Bilal hırsızların peşine düştü. Bu sırada otomobillerine binen hırsızlar iş yeri sahibi Bilgin Bilal'e çarparak, Özlem Bilal'i ise sürükleyerek olay yerinde hızla kaçtı. O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.

"Şoförün boğazını sıktım maskesini indirdim"

Yaşanan korku dolu dakikaları anlatan Bilgin Bilal, "Bizim komşumuz sağ olsun namaza kalkmış sizin kapıyı zorluyorlar diye haber verdi. Daha sonra hemen aracımıza binip dükkanımıza doğru geldik. Ben hırsızlarının dükkanda olduğunu görünce hemen aracımı onların aracının önünü keserek vurdum. Sonra benim eşim inip hırsızlara doğru saldırdı. Ben arabanın önüne atladım ancak gözlerini kırpmadan beni ezmeye çalıştılar. Yerden kalktım bir de arkadan koştum. Şansları vardı kaçtılar ancak bu hırsızlık çetesinin en kısa zamanda cezalandırılmasını istiyorum. Yaklaşık 5 bin TL zararım mevcut" dedi.

Olay anında sürüklenen Özlem Bilal ise, "Dükkanın önüne geldiğimizde eşime arabalarına vur diye bağırdım. Sonra kendimi tutamadım ve arabadan atlayarak üstlerine doğru koştum. Onlar geri vites yaptığında hırsızlarla göz göze geldik ben şoförün boğazından tutup maskesini indirdim. Hırpaladım ancak hiçbir tepki vermeden beni sürüklemeye başladılar. Daha sonra zaten eşimin üzerine araç sürdüler. Benim kollarım, ellerim hep morluk içinde kaldı. Gereken cezayı almalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Olayda bir kişi yakalandı

Hırsızların eşkalini belirleyen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların çalıntı plaka ile hırsızlık yaptıklarını belirledi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızların aracının dikiz aynasının kırık olduğunu gördü. Çalışmalarını bu yönde derinleştiren polis, belirlenen aracın Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde park halinde olduğunu tespit etti. Takibe alınan araca binmeye çalışan hırsızlık zanlılarından N.C.'yi, polis tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

Beylikdüzü'nde hırsızları engellemeye çalışırken ölümden dönen karı-koca dehşet anlarını anlattı
Beylikdüzü'nde hırsızları engellemeye çalışırken ölümden dönen karı-koca dehşet anlarını anlattı
Beylikdüzü'nde hırsızları engellemeye çalışırken ölümden dönen karı-koca dehşet anlarını anlattı
Beylikdüzü'nde hırsızları engellemeye çalışırken ölümden dönen karı-koca dehşet anlarını anlattı

Beylikdüzü, Esenyurt, Polis, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde hırsızları engellemeye çalışırken ölümden dönen karı-koca dehşet anlarını anlattı - Son Dakika


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