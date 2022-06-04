Otobüs durağındaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Otobüs durağındaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında

04.06.2022 09:34

Otobüs durağındaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında Hırsızları gören büfeci vatandaşları uyararak hırsızlığı önledi Bursa'da otobüs durağında bekleyen vatandaşların, monitörüne bakmak için duraktan ayrılmalarını fırsat bilen hırsızlar, durakta bırakılan çanta ve poşetlerindeki...

Otobüs durağındaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında

Hırsızları gören büfeci vatandaşları uyararak hırsızlığı önledi

BURSA - Bursa'da otobüs durağında bekleyen vatandaşların, monitörüne bakmak için duraktan ayrılmalarını fırsat bilen hırsızlar, durakta bırakılan çanta ve poşetlerindeki değerli eşyaları ile paralarını çaldı. O anlar durakta bulunan büfenin güvenlik kamerasına yansırken, büfeci hırsızların gazabına uğrayan bir kadını otobüse binmeden uyararak hırsızlığı önledi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey caddesinde bir otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre otobüs durağında bekleyen vatandaşların monitörüne bakmasını fırsat bilen hırsızlar, kısa süreli durakta bırakılan çantalardan değerli eşyaları çalarak gelen ilk otobüse binip olay yerinden kaçtı. Mağdur vatandaşların güvenlik kamerası görüntüleri için kapısını çaldıkları büfe sahibi ise bu duruma isyan etti.

Haftada 2-3 defa meydana gelen hırsızlık olaylarının artmasından dolayı isyan eden büfe sahibi Birkan Kağıtçı kendisine başvuran mağdur vatandaşlara güvenlik kamera görüntülerini verdiğini ve aynı görüntüleri polisle de paylaştığını aktardı. Vatandaşların durağın gerisine kurulan süre monitörüne bakmak için kalktıklarında durakta bıraktıkları çanta ve poşetlerden değerli eşyalarının çalındığını, sonrasında ise otobüse binerek olay yerinden uzaklaştıklarını söyleyen büfe sahibi Birkan Kağıtçı, "Bir gün değil diyebilirim. Haftanın 3 günü oluyor. Bu hırsızlar burayı mesken haline getirmişler. Kamera kayıtlarını polisle ve emniyet güçleriyle paylaştık. Vatandaşlar mağdur olmalarına rağmen önlem alınmadı. Kayıtlardan hırsızlık anlarının ne şekilde nasıl olduğu belli oluyor. Benim istediğim otobüs saatlerini gösteren süre monitörünün aşağıya kaydırılması. Çünkü bu monitör burada olduğu sürece bu hırsızlıklar devam edecek. Saate bakmak isteyen vatandaşlarla kart dolumu yapmak isteyen vatandaşlar birbirine karışıyor. Bu da hırsızlara fırsat veriyor, hırsızlık yapıp çekip gidebiliyor. Ondan sonra hem vatandaş hem de biz mağduriyet yaşıyoruz" dedi.

Otobüs durağındaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında
Otobüs durağındaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında
Otobüs durağındaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında
Otobüs durağındaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında
Otobüs durağındaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında
Otobüs durağındaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında
Otobüs durağındaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında
Otobüs durağındaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında
Otobüs durağındaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında
Otobüs durağındaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında
Otobüs durağındaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs durağındaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında - Son Dakika

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