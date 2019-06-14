Son Dakika Haberleri: Hırsızları kamera görüntüleri ele verdi
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Hırsızları kamera görüntüleri ele verdi

1 saat önce

Erzurum'da 6 ayrı araçtan teyp ve ses sistemi çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Hırsızları kamera görüntüleri ele verdi, System.String[]
Erzurum'da 6 ayrı araçtan teyp ve ses sistemi çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Hüseyin Avni Ulaş, Abdurrahman Gazi ve Adnan Menderes mahallelerinde 6 ayrı otomobilden teyp ve ses sistemi çalındığı ihbarı alan polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle zanlıları tespit etti.
Bu tespit sonrası söz konusu suçlara karıştıkları anlaşılan M.Ç.B ile B.D. polislerce yakalandı.
Zanlılardan ele geçirilen çalıntı teyp ve ses sistemleri sahiplerine teslim edildi.
Zanlılar ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:25 Kaynak: AA
Polis, Erzurum, Güncel
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