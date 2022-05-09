Hırsızları kameralar ele verdi - Son Dakika
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Hırsızları kameralar ele verdi

09.05.2022 15:48
Hırsızları kameralar ele verdi

Malatya'da üç ayrı adreste toplamda 230 bin lira değerinde malzeme çalan zanlılar kameralara yakalandı.

Malatya'da üç ayrı adreste toplamda 230 bin lira değerinde malzeme çalan zanlılar kameralara yakalandı. Adliyeye sevk edilen üç zanlıdan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde üç ayrı adreste toplam değeri 230 lira olan demir iskele, demir kalıplar ile bir iş makinasına ait parça ve TEAŞ'a ait yüksek gerilim demir civataları çalındı.

Mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, izlenen 145 saatlik kamera görüntülerinin ardından olayın şüphelilerini belirledi. Kimlikleri belirlenen D.B.,Y.T ile O.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan D.B. ile O.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlının işlemlerine ise devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan kent merkezinde 'Gasp- Şantaj- Kasten Yaralama ila Silahlı Tehdit, Kasten Yaralama, Gasp, Taksirle Yaralama 'olaylarına karıştıkları belirlenen B. K.,S.Y., E.S., M. K., ve A. T. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Hırsızları kameralar ele verdi
Hırsızları kameralar ele verdi
Hırsızları kameralar ele verdi

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Malatya, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızları kameralar ele verdi - Son Dakika


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