Son Dakika Haberleri: Hırsızları Kardaki Ayak İzleri Ele Verdi

Hırsızları Kardaki Ayak İzleri Ele Verdi

43 dakika önce

Muş'un Varto ilçesinde 11 evden değerli eşya ve para çaldıkları anlaşılan 2 hırsız, kullandıkları metruk eve giderken kardaki ayak izleri sayesinde yakalandı.

Hırsızları Kardaki Ayak İzleri Ele Verdi, System.String[]
Muş'un Varto ilçesinde 11 evden değerli eşya ve para çaldıkları anlaşılan 2 hırsız, kullandıkları metruk eve giderken kardaki ayak izleri sayesinde yakalandı.

Varto ilçesi Kültür Mahallesi'nde son iki ayda artan hırsızlık olayları nedeniyle Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip oluşturuldu. 36 kamerayı inceleyen özel ekip, suçluların kaldığı metruk evi tespit etti. Evde yapılan araştırmada, alkol kutuları, nargile malzemesi ve çerez paketlerinden parmak izi alındı.

Ayrıca burada gördükleri tarih şeklindeki imzayı fark eden özel ekip, soyulan evlerdeki imzayla eşleştiğini tespit etti. Çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, kar yağışıyla şüpheli şahısların bıraktığı ayak izlerini takip edilerek yerlerini belirledi. 'Dur' ihtarına uymayan şahıslar, bir müddet süren kovalamaca sonucunda yakalandı. 11 adreste yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin evlerini soyarak değerli eşyalarını ve paralarını çaldıkları anlaşılan S.Ç. (17) ve G.B. (17) isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler adliyeye çıkarılırken, yakınları ise görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:07 Kaynak: İHA

Kültür Mahallesi, Muş, Varto, 3. Sayfa
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