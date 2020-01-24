Hırsızları kovalayan polisin dikkati sayesinde 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızları kovalayan polisin dikkati sayesinde 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Hırsızları kovalayan polisin dikkati sayesinde 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Maltepe'de ihbar üzerine başlatılan çalışma kapsamında 3 hırsızı yakalayan polis ekipleri, kovalamacanın yaşandığı binadaki kokular üzerine dairelerden birinde yaklaşık 40 kilogram uyuşturucu madde ele geçirirken 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Maltepe'de ihbar üzerine başlatılan çalışma kapsamında 3 hırsızı yakalayan polis ekipleri, kovalamacanın yaşandığı binadaki kokular üzerine dairelerden birinde yaklaşık 40 kilogram uyuşturucu madde ele geçirirken 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 22 Ocak'ta İdealtepe Mahallesi Cuma Sokak'taki bir binadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bina önünde bulunan ve polisleri görünce kaçmaya çalışan Kemal O, Mehmet K. ve Gökhan T'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Bu sırada bina içerisinden yoğun uyuşturucu kokusu geldiğini belirleyen ekipler, nöbetçi cumhuriyet savcısından aldıkları izinle dairede arama yaptı.

Aramalarda yaklaşık 40 kilo "marihuana" adıyla tabir edilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen düzenekler bulundu.

Polis dairede bulunan Sezgin B, Volkan G. ve Birol G'yi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

Hırsızları kovalayan polisin dikkati sayesinde 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Maltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:18 Kaynak: AA
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