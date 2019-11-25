Son Dakika Haberleri: Hırsızları, küçükbaşların kulağındaki küpe numaraları ele verdi
Son Dakika Güncel Hırsızları, küçükbaşların kulağındaki küpe numaraları ele verdi - Son Dakika

Hırsızları, küçükbaşların kulağındaki küpe numaraları ele verdi

6 saat önce

KONYA'nın Çumra ilçesinde jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları minibüste bulunan 15 küçükbaşın, küpe numaralarından yapılan araştırmada çalındığı olduğunu belirledi.

Hırsızları, küçükbaşların kulağındaki küpe numaraları ele verdi, System.String[]

KONYA'nın Çumra ilçesinde  jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları minibüste bulunan 15 küçükbaşın, küpe numaralarından yapılan araştırmada çalındığı olduğunu belirledi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karkın Mahallesinde 'Şok Uygulaması' yaptı. Ekipler, yol kontrol noktasında 70 DF 458 plakalı minibüsü durdurdu. Jandarma, araç içinde 15 küçükbaş gördü. Kipler, hayvanların kendilerini ait olduğunu söyleyen şüphelilerin hareketlerinden şüphelendi. Küpe numaralarından yola çıkılarak yapılan araştırmalarda, hayvanların mahallede yaşayan Hatice Çınar'a ait olduğunu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. M.U.'nun (46) merkez Karatay ilçesindeki evinde yapılan aramalarda Çınar'ın ağılından çalınan 18 küçükbaş havyan daha ele geçirildi. 33 küçükbaş Hatice Çınar'a teslim edildi. 25 küçükbaş hayvanı bulma çalışmaları ise sürüyor.Gözaltına alınan M. U., Ü Y. (33), K.K. (27), H.E. (33), ve Y.K. (46) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M. U., Ü Y. ve H.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.K. ve Y.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Jandarma, Çınar, Çumra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:32 Kaynak: DHA
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