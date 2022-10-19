Hırsızları parmak izleri ele verdi - Son Dakika
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Hırsızları parmak izleri ele verdi

19.10.2022 16:31
Hırsızları parmak izleri ele verdi

Aydın'ın Didim ilçesinde turizm sezonunun bitmesi ile birlikte hırsızlık olayları da yaşanmaya başladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde turizm sezonunun bitmesi ile birlikte hırsızlık olayları da yaşanmaya başladı. Aynı mahalledeki 2 ikamete giren hırsızlar, toplam 7 klimayı çalarken, hırsızları parmak izleri ele verdi.

Önemli turizm kentlerinden olan Aydın'ın Didim ilçesinde turizm sezonun bitmesi ile birlikte kentte bulunan yazlıkçılar geri dönüş yaparken, boş kalan evleri fırsat bilen hırsızlar da ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre Fevzipaşa Mahallesi 4009 Sokak üzerinde bulunan bir villada ve 4005 Sokak üzerindeki bir evde hırsızlık olayı meydana geldi. Villadan 4 adet klima ikametten ise 3 klimanın çalınması üzerine Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin parmak izleri tespit edildi. A.T. isimli şahıs olduğu tespit edilen şüpheli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanırken, ifadesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini kabul etti. Ayrıca konuyla ilgili yapılan çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen diğer şüpheli K.B. isimli şahıs da yakalanarak alınan ifadesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini kabul etti. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T. ve K.B. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Didim, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızları parmak izleri ele verdi - Son Dakika

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