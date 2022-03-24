HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALAYAN KUYUMCU, BEKÇİLERE TESLİM ETTİ - Son Dakika
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HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALAYAN KUYUMCU, BEKÇİLERE TESLİM ETTİ

24.03.2022 15:45

DİYARBAKIR'da, müşteri gibi davrandıkları kuyumcu dükkanında el çabukluğuyla aldıkları alyansı telefonun batarya kısmına koyan, altın künye de alan 2 şüpheli yakalandı.

DİYARBAKIR'da, müşteri gibi davrandıkları kuyumcu dükkanında el çabukluğuyla aldıkları alyansı telefonun batarya kısmına koyan, altın künye de alan 2 şüpheli yakalandı. Hırsızlığı fark edip, komşusunun yardımıyla şüphelilerin kaçmasına izin vermeyen kuyumcu, devriye gezen mahalle bekçilerine teslim etti. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 22 Mart akşamı, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. İçeride kadın müşterinin olduğu kuyumcuya giren 2 şüpheli, iş yeri sahibi Seyithan Çetin'e alyans yüzük almak istediklerini söyledi. Vitrinde yüzüklerin bulunduğu tablayı tezgaha koyan Çetin, daha sonra diğer müşterisi ile ilgilenmeye başladı. Şüphelilerden biri, el çabukluğuyla 6 bin TL değerindeki alyansı alarak, telefonun batarya kısmına koydu daha sonra da tabladan künyeyi aldı. Hırsızlığı fark eden Çetin, komşusunu çağırarak, şüphelilerden çaldıklarını istedi. Şüpheliler de ceplerini boşaltarak bir şey almadıklarını öne sürdü. Şüphelilerden biri, bu sırada cep telefonunun batarya kısmındaki alyansı yere attı. Çetin ve komşusu, hırsızlığı caddede devriye görevi yürüten mahalle bekçilerine bildirdi. Şüpheliler, gözaltına alındı. Kuyumcu dükkanında hırsızlık anları da güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

'DETAYLARI KAMERAYI İZLEYİNCE FARK ETTİK'

İş yeri sahibi Seyithan Çetin, kadın müşterinin içeride künyeye baktığını ve bu sırada şüphelilerin içeri girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Onlar da alyans bakacaklarını söylediler. Ben de o müşteriyle ilgilenirken bakmaları için alyans tablasını önlerine bıraktım. Kadın müşteri gittikten sonra künyeleri toplarken masada bir künye daha kalmıştı. Kalan künyeyi de o şahsın elinde gördüm. Çalmaya yeltendiğini fark ettim, elinden aldım. O da sanki bakıyormuş gibi yaptı, bozuntuya vermedi. Ben de ses etmeden aldım yerine koydum. Alyanslara döndüğümde eksik olduğunu gördüm. Israrla 'Bak burada bir alyans eksik, onu yerine bırakın' dedim. Kamera açacağımı falan söyleyince paniklediler. Arkadaşımın gelmesiyle daha bir paniklediler. Biz kamerayı izledikten sonra detayları fark ettik. Cebinden bir tuşlu telefonu yere atıyor. Onun bataryasının içine saklayıp kapağı kapatıyor. Yani biz onu kamera olmazsa arasak bile aklımıza gelmeyecekti. Kamerayı açacağımızı söyleyince yüzüğü yere atıyor. Sonra emniyet güçleri geldi. Devriye gezen bekçi arkadaşlar vardı. Onlar geldi müdahale ettiler. Süreci takip edeceğiz. Bekçilere de çok teşekkür ederim. Burada devriye geziyorlar, eksik olmasınlar, olaya müdahale ettiler."

HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALAYAN KUYUMCU, BEKÇİLERE TESLİM ETTİ
HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALAYAN KUYUMCU, BEKÇİLERE TESLİM ETTİ
HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALAYAN KUYUMCU, BEKÇİLERE TESLİM ETTİ
HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALAYAN KUYUMCU, BEKÇİLERE TESLİM ETTİ
HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALAYAN KUYUMCU, BEKÇİLERE TESLİM ETTİ
HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALAYAN KUYUMCU, BEKÇİLERE TESLİM ETTİ
HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALAYAN KUYUMCU, BEKÇİLERE TESLİM ETTİ
HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALAYAN KUYUMCU, BEKÇİLERE TESLİM ETTİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALAYAN KUYUMCU, BEKÇİLERE TESLİM ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALAYAN KUYUMCU, BEKÇİLERE TESLİM ETTİ - Son Dakika
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