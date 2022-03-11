Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar - Son Dakika
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Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar

11.03.2022 09:43

Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar Eski cezaevinin kabloları çalındı, polis ekipleri harekete geçtiDÜZCE – Düzce'de eski cezaevinden kablo hırsızlığı ihbarı alan polis ekipleri, şüphelileri yakalayabilmek için düz duvara tırmandı.

Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar

Eski cezaevinin kabloları çalındı, polis ekipleri harekete geçti

DÜZCE – Düzce'de eski cezaevinden kablo hırsızlığı ihbarı alan polis ekipleri, şüphelileri yakalayabilmek için düz duvara tırmandı. El fenerleriyle arama yapan ekipler, hem şüphelileri yakaladı hem de çalınan kabloların içinde bulunduğu çuvalı buldu.

Olay, Çilimli ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan eski cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atıl durumda olan eski cezaevinden hırsızlık yapıldığı ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, kapıları kilitli olan cezaevine duvardan tırmanarak girdi. İçeride geniş çaplı arama yapan ekipler, cezaevi dışında saklanan bir şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Diğer 2 şüpheliyi yakalamak için el fenerleriyle cezaevi etrafında arama yapan ekipler, çalınan kabloların içinde bulunduğu çuvalı da buldu. Diğer 2 şüpheli de yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar
Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar
Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar
Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar
Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar
Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar

YORUMLAR
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Cezaevi, Çilimli, Düzce, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızları yakalamak için düz duvara tırmandılar - Son Dakika


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