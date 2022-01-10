Son dakika... JANDARMADAN HIRSIZLIK OPERASYONU 10 GÖZALTI - Son Dakika

ÇORUM'da jandarma operasyonunda kentte 22 farklı ev ile eklentilerinden çaldıkları çok sayıda teknolojik eşya, hırdavat ve elektrikli aletleri depolarda saklayan 10 şüpheli, yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, kentte meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatmak için kapsamlı çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan bölgelerdeki pek çok güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, kentte 22 farklı ev ile eklentilerinden çok sayıda teknolojik eşyaların yanı sıra av tüfeği, hırdavat ve elektrikli aletleri çalarak kayıplara karışan şüphelileri takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası tespit edilen depolara eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürerken, ele geçirilen çalıntı malzemeler de jandarma ekiplerince sergilendi.