Hırsızların çevre demirlerini çaldığı babasının mezarı başında gözyaşı döktü - Son Dakika
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Hırsızların çevre demirlerini çaldığı babasının mezarı başında gözyaşı döktü

20.05.2022 11:53
Hırsızların çevre demirlerini çaldığı babasının mezarı başında gözyaşı döktü

ANTALYA'da Özdemir Kırdı'nın mezarını çevreleyen demirler, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

ANTALYA'da Özdemir Kırdı'nın mezarını çevreleyen demirler, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Babasının mezarı başında gözyaşı döken Özlem Zeybek, hırsızlara tepki gösterdi, "Acımızın üzerinde tepinmeyin" dedi.

Antalya'da 7 yıl önce kaybettiği babası Özdemir Kırdı için üzeri mermer kaplı, çevresi demir çerçeveyle kapalı mezar yaptıran Özlem Zeybek, demirleri söküp mermerleri kıran hırsızlara ağlayarak tepki gösterdi. Babasının mezarının başında, "Kusura bakma baba, mezarına sahip çıkamadım" diyerek göz yaşı döken Zeybek, "Hırsızların acılarımız üzerinde tepinmesine devlet izin vermemeli" diye konuştu.

Zeybek, mezarın etrafında demirler olduğunu belirterek, "Bayram arifesinde ziyarete geldiğimde demirlerin çalındığını, mezarın dört bir yanındaki mermere demirleri çıkarmak için zarar verildiğini gördük. Güvenliğe bildirdik. '188'i arayın' dediler. Arazinin geniş olduğunu, güvenlik zafiyeti yaşadıklarını söylediler. Hırsızlardan mustarip olduklarını, sorumluluk kabul etmediklerini ilettiler. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nü aradım. Oradan da aynı cevabı aldım. CİMER'e şikayette bulundum. Bir polis arkadaş geldi, mezara baktı, araştırmasına devam edeceğini söyledi. Sorumluların zararı karşılamasını bekliyorum. Burada güvenliği sağlayamadıkları için ben zarara uğradım, babamın mezarı zarar gördü. Annem bu mezarı 100 lira 100 lira biriktirerek yaptırdı. Biz ölülerimizin burada saygı görmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili sadece Uncalı Mezarlığı'nda değil, Kurşunlu ve Andızlı mezarlıklarında da defalarca demirlerin sökülerek çalındığını, hırsızlıkların önüne geçemediklerini aktararak, mezarlıkların yüzölçümü olarak çok büyük yerler olduğunu ve kontrol altında tutmanın zorlaştığını kaydetti.


Hırsızların çevre demirlerini çaldığı babasının mezarı başında gözyaşı döktü
Hırsızların çevre demirlerini çaldığı babasının mezarı başında gözyaşı döktü
Hırsızların çevre demirlerini çaldığı babasının mezarı başında gözyaşı döktü
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Kaynak: DHA

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