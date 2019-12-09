Son Dakika Haberleri: Hırsızların darp ettiği ev sahibi hayatını kaybetti
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Hırsızların darp ettiği ev sahibi hayatını kaybetti

6 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, evine giren hırsızlar tarafından darp edilen 93 yaşındaki Abdullah Aşı, 15 gün kaldığı yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hırsızların darp ettiği ev sahibi hayatını kaybetti, System.String[]

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, evine giren hırsızlar tarafından darp edilen 93 yaşındaki Abdullah Aşı, 15 gün kaldığı yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, 23 Kasım'da saat 04.00 sıralarında Kale Mahallesi 102. Sokak'ta meydana gelmişti. 32 numaralı dairenin üst tarafından eve girdiği tahmin edilen hırsız veya hırsızlar, evde bulunan Abdullah Aşı'yı döverek bayılttıktan sonra elbiselerini alarak kayıplara karışmıştı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Abdullah Aşı, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.


3 kişinin yakalandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Silvan, Kale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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