Hırsızların deprem fırsatçılığı 'pes' dedirtti - Son Dakika
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Hırsızların deprem fırsatçılığı 'pes' dedirtti

08.02.2023 16:15
Hırsızların deprem fırsatçılığı 'pes' dedirtti

Gaziantep'te kurtarma çalışmaları devam ederken, 'yine deprem olacak' deyip vatandaşları evlerinden uzaklaştıran şahısların, girdikleri evlerden değerli eşyaları çalmaya çalıştıkları iddiası yürekleri sızlattı.

Gaziantep'te kurtarma çalışmaları devam ederken, 'yine deprem olacak' deyip vatandaşları evlerinden uzaklaştıran şahısların, girdikleri evlerden değerli eşyaları çalmaya çalıştıkları iddiası yürekleri sızlattı. Emniyet personelleri vatandaşları art niyetli şahıslara karşı uyarırken, iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgedeki pek çok il, ilçe ve köyde olduğu gibi Gaziantep'te de yıkma uğrayan binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaşanan depremlerin ardından günlerdir evine giremeyen ve artçı sarsıntılarla korku dolu anları yaşayan vatandaşların tedirginlikleri ile üzüntülerini ise art niyetli iddialar daha da katlıyor.

Kendilerini AFAD görevlisi olarak tanıtarak art niyetli hedeflerine ulaşmaya çalışıyorlar

Kentte özellikle iki gündür çok büyük bir depremin daha yaşanacağı söylentisini kulaktan kulağa, sosyal medya kanalıyla ve kendilerini AFAD görevlisi olarak tanıtarak yayan art niyetli bazı şahısların, vatandaşları evlerinden uzaklaştırdıktan sonra boş evlere girerek değerli eşyaları çalmaya çalıştıkları iddia edildi. Ortaya atılan bu iddialarla ilgili harekete geçen emniyet personelleri ise ses kayıtları ile vatandaşları art niyetli şahıslara karşı uyardı. Fırsatçıların, yaşanan bu denli bir afette bile art niyetli davranması ise pes dedirtti. Ortaya atılan iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Gaziantep, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızların deprem fırsatçılığı 'pes' dedirtti - Son Dakika

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