Hırsızların dövüp, iple bağladığı suç ortağını polis kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızların dövüp, iple bağladığı suç ortağını polis kurtardı - Son Dakika

Hırsızların dövüp, iple bağladığı suç ortağını polis kurtardı

6 saat önce

ADANA'da hurda deposunda dövülüp, iple bağlanan Suriye uyruklu İlyas A.'yı polis kurtardı.

Hırsızların dövüp, iple bağladığı suç ortağını polis kurtardı, System.String[]

ADANA'da hurda deposunda dövülüp, iple bağlanan Suriye uyruklu İlyas A.'yı polis kurtardı. İlyas A.'nın, birlikte motosiklet çaldığı aynı ülke vatandaşı 2 suç ortağı tarafından dövüldüğü belirlendi. Depoda yapılan incelemede ise ikisi parçalara ayrılmış, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi 31021 Sokak'ta meydana geldi. Hurda deposunda bir kişinin darbedildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Depoya gelen polisler, biri dövülüp, iple bağlanmış, Suriye uyruklu 3 kişiyle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı sorguda, diğer iki kişi tarafından dövülüp, bağlanan kişinin İlyas A. olduğu belirlendi. İlyas A.'nin, birlikte motosiklet çaldığı 2 suç ortağı tarafından son olayı, motosiklet sahibine söylemek istediği için dövülüp, bağlandığı belirlendi. Depoda arama yapan ekipler, ikisi parçalara ayrılmış, 3 çalıntı motosiklet ele geçirdi.

Üzerlerinden kimlik çıkmayan iki şüpheli ve İlyas A. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, depo sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 şehit verdiğimiz hain saldırıyı, Rus generalin koordine ettiği iddia edildi
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazının bulunduğu alanda yoğun yakıt kokusu hissediliyor Rüzgar Kayseri'yi savaş alanına çevirdi, cami minaresi beşik gibi sallandı 65 yaş üstünün toplu taşımadan ücretsiz yararlanmasının devam etmesi için iki farklı formül düşünülüyor

Son Dakika Haberleri
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım
10:51 Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor
09:46 Ocak ayında öne çıkan oyuncular belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 14:41:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızların dövüp, iple bağladığı suç ortağını polis kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]