HIRSIZLARIN GİRDİĞİ GAZİLER DERNEĞİNİN BAŞKANI İHTİYACINIZ VARSA MAAŞIMIZDAN HARÇLIK VERİRİZ - Son Dakika
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HIRSIZLARIN GİRDİĞİ GAZİLER DERNEĞİNİN BAŞKANI İHTİYACINIZ VARSA MAAŞIMIZDAN HARÇLIK VERİRİZ

05.05.2022 15:35

EDİRNE'de, Muharip Gaziler Derneği'nde 2 ay arayla 2'nci kez hırsızlık olayı yaşandı.

EDİRNE'de, Muharip Gaziler Derneği'nde 2 ay arayla 2'nci kez hırsızlık olayı yaşandı. Dernek binasının arka penceresinden giren şüpheliler, televizyon ve bilgisayarı çaldı. Dernek Başkanı Ahmet İsmailoğlu, Buradan hırsızlara tavsiyem bu tip değeri yüksek olan kuruluşlarla, insanlarla uğraşmasınlar. Şahsi olarak gerçekten ihtiyaçları varsa biz gazi maaşlarımızdan bir miktar para toplayıp harçlık veririz. Bu fedakarlığı yaparız, ülkemiz için yaptığımız fedakarlık gibi dedi.

Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'ndeki Muharip Gaziler Derneği'nin arka penceresinden giren şüpheli veya şüpheliler, güvenlik kamerasının kablolarını kesip kamerayı kırdıktan sonra bilgisayar, televizyon ve içinde önemli evrakın bulunduğu kasayı çaldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dernek binasında inceleme yapıp şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, binada 2 ay içinde 2'nci hırsızlık olayının yaşandığını belirterek, Dün gazi arkadaşlarımızla bayramlaşmadan döndük ve bir süre oturduktan sonra saat 15.00 gibi derneği kapatıp gittik. Bugün saat 11.00 sularında tekrar derneğe geldiğimizde, içerideki yan tarafa bakan camın açıldığını gördüm. Televizyonun olmadığını, güvenlik kamerasının kırıldığını, daha sonra, Sayın Valimizin bize hediye ettiği güzel bir bilgisayarımız vardı, onun yerinde olmadığını, kamera kayıt cihazının kablolarının kesilmiş olduğunu gördük. İçeride küçük bir dolabımız vardı, dernekle ilgili önemli belgelerin bulunduğu, dolabı da komple almışlar. Bu bizi çok üzdü. Derneğimizde bu yapılan 2'nci hırsızlık olayı dedi.

'KENDİ MALIMA ZARAR GELSEYDİ ÜZÜLMEZDİM'

Şüphelilerin bulunmasını isteyen İsmailoğlu, Buradan hırsızlara tavsiyem bu tip değeri yüksek olan kuruluşlarla, insanlarla uğraşmasınlar. Şahsi olarak gerçekten ihtiyaçları varsa biz gazi maaşlarımızdan bir miktar para toplayıp harçlık veririz. Bu fedakarlığı yaparız, ülkemiz için yaptığımız fedakarlık gibi. Bizlerle uğraşmasınlar, bizler çok hassas insanlarız. Üzülüyoruz. İçeride hatırlarımız var. İnan ki üzüntümden bugün konuşamıyorum. Kendi malıma zarar gelseydi inanın üzülmezdim. Ama devlet malı olduğu için yaşanan olay bizleri derinden üzmüştür dedi.

HIRSIZLARIN GİRDİĞİ GAZİLER DERNEĞİNİN BAŞKANI İHTİYACINIZ VARSA MAAŞIMIZDAN HARÇLIK VERİRİZ
HIRSIZLARIN GİRDİĞİ GAZİLER DERNEĞİNİN BAŞKANI İHTİYACINIZ VARSA MAAŞIMIZDAN HARÇLIK VERİRİZ
HIRSIZLARIN GİRDİĞİ GAZİLER DERNEĞİNİN BAŞKANI İHTİYACINIZ VARSA MAAŞIMIZDAN HARÇLIK VERİRİZ
HIRSIZLARIN GİRDİĞİ GAZİLER DERNEĞİNİN BAŞKANI İHTİYACINIZ VARSA MAAŞIMIZDAN HARÇLIK VERİRİZ
HIRSIZLARIN GİRDİĞİ GAZİLER DERNEĞİNİN BAŞKANI İHTİYACINIZ VARSA MAAŞIMIZDAN HARÇLIK VERİRİZ
HIRSIZLARIN GİRDİĞİ GAZİLER DERNEĞİNİN BAŞKANI İHTİYACINIZ VARSA MAAŞIMIZDAN HARÇLIK VERİRİZ
HIRSIZLARIN GİRDİĞİ GAZİLER DERNEĞİNİN BAŞKANI İHTİYACINIZ VARSA MAAŞIMIZDAN HARÇLIK VERİRİZ
HIRSIZLARIN GİRDİĞİ GAZİLER DERNEĞİNİN BAŞKANI İHTİYACINIZ VARSA MAAŞIMIZDAN HARÇLIK VERİRİZ
HIRSIZLARIN GİRDİĞİ GAZİLER DERNEĞİNİN BAŞKANI İHTİYACINIZ VARSA MAAŞIMIZDAN HARÇLIK VERİRİZ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLARIN GİRDİĞİ GAZİLER DERNEĞİNİN BAŞKANI İHTİYACINIZ VARSA MAAŞIMIZDAN HARÇLIK VERİRİZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: HIRSIZLARIN GİRDİĞİ GAZİLER DERNEĞİNİN BAŞKANI İHTİYACINIZ VARSA MAAŞIMIZDAN HARÇLIK VERİRİZ - Son Dakika
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