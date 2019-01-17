Hırsızların Hedefi Akü ve Mazot Oldu
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde küçük sanayi sitesinde meydana gelen hırsızlık olayında, dükkanların önüne bırakılan araçlardan akü ve mazot çalındı.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde küçük sanayi sitesinde meydana gelen hırsızlık olayında, dükkanların önüne bırakılan araçlardan akü ve mazot çalındı.
Alınan bilgiye göre, Sanayi sitesine gelen hırsızlar, 32. blok önünde duran bir araçtan akü, tamir edilmesi için bırakılan bir kamyonun deposundan da mazot çaldı. Sanayi sitesinde çok uzun yıllardır işyeri işlettiklerini ve böyle bir hırsızlık olayının neredeyse ilk defa meydana geldiğini söyleyen işyeri sahipleri, site yönetimin bu konuda duyarlılık göstermesini ve gerekli önlemleri zaman geçirmeden almasını istedi. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:46 Kaynak: İHA
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