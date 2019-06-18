Son Dakika Haberleri: Hırsızların hedefi oldu, düşük maliyetli alarm sistemi yaptı
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Hırsızların hedefi oldu, düşük maliyetli alarm sistemi yaptı

44 dakika önce

BATMAN (İHA) – Batman'da iki defa motosikleti çalınan Muhammed Karabaş, düşük maliyetli alarm sistem geliştirdi.

Hırsızların hedefi oldu, düşük maliyetli alarm sistemi yaptı, System.String[]
BATMAN (İHA) – Batman'da iki defa motosikleti çalınan Muhammed Karabaş, düşük maliyetli alarm sistem geliştirdi.

Batman'da ikamet eden Muhammed Karabaş daha önce ısınmak için yaptığı elektrikli yelekten sonra alarm sistemi geliştirdi. İki defa motoru çalınan Karabaş, kendi imkanlarıyla evinin bahçesine gece-gündüz sensör ile çalışan alarm kurdu. Hem gece hem de gündüz fişe takınca alarmın hemen çalıştığını belirten Karabaş, "Düşük maliyetli ve güzel bir alarm yaptım. Şu an arabama hırsız yaklaşamıyor. Geçen sefer evimden motorum çalınmıştı. Bir komşunun evine gittim ve orada bir sensör gördüm. Orada aklıma geldi ve denemek istedim. O günden sonra gönül rahatlığıyla yaptığım alarmı kullanıyorum. Bunu biraz daha geliştirmek istiyorum. Mesela telefonla mesaj gelecek şekilde yapmak istiyorum. Bunun için de yetkililerden yardım istiyordum. Alarmın özelliği gece-gündüz sensörlü olmasıdır. Gece de olsa gündüz de olsa fişe taktığım zaman hemen çalışıyor. Yani arabama hiç kimse yaklaşamıyor" dedi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:23 Kaynak: İHA
Batman, Güncel
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