Son Dakika Haberleri: Hırsızların Hedefi Rögar Kapakları

Hırsızların Hedefi Rögar Kapakları

1 saat önce

Düzce şehir merkezinde çok sayıda rögar kapağının çalınması sonrasında şüphelilerin yakalanması için belediye tarafından inceleme başlatıldı.

Hırsızların Hedefi Rögar Kapakları, System.String[]
Düzce şehir merkezinde çok sayıda rögar kapağının çalınması sonrasında şüphelilerin yakalanması için belediye tarafından inceleme başlatıldı.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından şehir merkezi ve çevresinde alt yapı bağlantı noktalarına konulan döküm rögar kapakları, hırsızlar tarafından çalınıyor. Demir rögar kapaklarını çalan hırsızların yol açtığı tehlikeli duruma karşı ekipler eksiklikleri giderirken konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şehir merkezi ve çevresinde alt yapı çalışmalarımızda kullandığımız ve özellikle bağlantı noktalarında bulunan rögar kapaklarının çalındığı tespit edildi. Özellikle Kalıcı Konutlar 12. Bölgede 4 adet, Hamidiye Mahallesi yan yol Hamidiye Camii yanı 2 adet olmak üzere toplam 6 döküm ızgaranın çalınması üzerine yenisi konuldu. Yaşanan hırsızlık olaylarına karşı adli soruşturma ve kovuşturma için gereken çalışmaların yapılacağını belirtmek isteriz. Bu tür hırsızlık olayları nedeniyle ortaya çıkan araç ve yaya trafiğini tehlikeye atan durumlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ediyor, benzer hırsızlık olaylarına karşı 153 Beyaz Masa hattından ihbarda bulunmalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:53 Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
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