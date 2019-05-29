Son Dakika Haberleri: Hırsızların iş kazası...Polisten kaçarken komaya girdiler
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Hırsızların iş kazası...Polisten kaçarken komaya girdiler

23 dakika önce

Bursa'da çaldıkları otomobille polisten kaçan hırsızlar, aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Hırsızların iş kazası...Polisten kaçarken komaya girdiler, System.String[]
Bursa'da çaldıkları otomobille polisten kaçan hırsızlar, aydınlatma direğine çarparak durabildi. İkiye bölünen araçtan çıkarılan 2 kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İnegöl Yenişehir karayolunda meydana geldi. İnegöl'den çaldıkları otomobille Yenişehir'e gelen B.Ş. ve M.Ç.B., polis ekiplerine yakalanacaklarını anlayınca kaçmaya başladı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü B.Ş., güney çevre yolunda hızla giderken, aydınlatma direğine çarptı.

Kazada B.Ş. ile yanındaki M.Ç.B. araçta sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, şüphelileri sıkıştığı yerden kurtardı.

Ağır yaralı olduğu belirlenen B.Ş. ve M.Ç.B., Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.Ş. ile M.Ç.B.'nin tedavi sürecinin ardından gözaltına alınacağı açıklandı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:21 Kaynak: İHA
İnegöl, Yenişehir, Bursa, 3. Sayfa
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