Son dakika 3. sayfa: Hırsızların kestiği kablo orman yangınına neden oldu - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Hırsızların kestiği kablo orman yangınına neden oldu

14.10.2022 12:41

Son dakika haberler: Hırsızların kestiği kablo orman yangınına neden oldu Ekiplerin müdahalesi olası bir facianın önüne geçti Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin anında müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Hırsızların kestiği kablo orman yangınına neden oldu

Ekiplerin müdahalesi olası bir facianın önüne geçti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin anında müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Yangının, hırsızların çalmak için çapa ile kestiği direkten sarkan kablonun kurumuş otlara temas etmesi sonucunda çıktığı belirlendi. Dumanları görerek ihbarda bulunan Raşit Meşhur, Uygulama Oteli yakınlarındaki ormanlık alanın yanmasının önüne geçti.

Yangın Sorgun Mahallesi Uygulama Oteli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uygulama oteli yakınlarında bulunan Hasan Uçar'a ait bahçe içerisinde bulunan evin önünde dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören komşusu Raşit Meşhur'un ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler olay yerine kısa sürede gelerek müdahalede bulundu ve yangının büyüyerek ormanlık alana ve eve sıçramasını önledi.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemelerde, bahçe içerisindeki evin çevresinde bulunan elektrik kablolarının hırsızlar tarafından çapa ile kesilmek suretiyle çalındığı, yangının da çapa ile kesilen elektrik telinin kurumuş otlarla temas etmesi sonucunda çıktığı belirlendi.

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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Hırsızların kestiği kablo orman yangınına neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Hırsızların kestiği kablo orman yangınına neden oldu - Son Dakika
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