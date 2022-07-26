Hırsızların minibüsten mini buzdolabı çalmaları kameraya yansıdı - Son Dakika
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Hırsızların minibüsten mini buzdolabı çalmaları kameraya yansıdı

26.07.2022 01:15
Hırsızların minibüsten mini buzdolabı çalmaları kameraya yansıdı

Kilis'te 2 hırsızın park halindeki minibüsün kapısını açarak mini buzdolabı çaldıktan sonra motosiklet ile uzaklaşmaları kameraya yansıdı.

Kilis'te 2 hırsızın park halindeki minibüsün kapısını açarak mini buzdolabı çaldıktan sonra motosiklet ile uzaklaşmaları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kilis Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Karavan işi yapan Nurettin Akardoğan'a ait, tel örgüyle çevrilmiş iş yerinde park halinde duran minibüsün olduğu yere gelen bir şüpheli, bölgede bir süre keşif yaptı. Keşiften 1 saat sonra 2 şahıs tel örgülerden atlayarak minibüsün yanına geldi. Kapıyı açtıktan sonra içeriye giren şüpheliler, battaniyeye sardıkları mini buzdolabını aldı. Giderken buzdolabını düşüren hırsızlık zanlılarından biri, tel örgüden atlayıp motosikleti ile gelerek, arkadaşı ve buzdolabını aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

"Çaldıkları buzdolabı hiçbir işlerine yaramaz"

Nurettin Akardoğan, iş yerinde daha önce de hırsızlık yaşandığını ifade ederek, "Çaldıkları buzdolabı hiçbir işlerine yaramaz, 12 volt ile çalışıyor. Bilmeden fişe takmaları halinde motoru yanar. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Sanayi sitesinin içerisinde hırsızlık olayları arttı. Daha önce de iş yerime giren hırsızlar araç parçalarını çaldılar" dedi. - KİLİS

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Kaynak: İHA

Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızların minibüsten mini buzdolabı çalmaları kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızların minibüsten mini buzdolabı çalmaları kameraya yansıdı - Son Dakika
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