Son Dakika Haberleri: Hırsızların Okuma Gözlüğü Çalması Şaşırttı

Hırsızların Okuma Gözlüğü Çalması Şaşırttı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kasabı soyan 2 kişi güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Hırsızların Okuma Gözlüğü Çalması Şaşırttı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kasabı soyan 2 kişi güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Kasabı soyan şahısların 4 bin lira para ve dizüstü bilgisayar çaldığı belirlenirken, dükkan sahibinin okuma gözlüğünü de çalmaları şaşırttı.

Bitez Mahallesi'nde bulunan Hakalan Kasabına sabaha doğru 2 kişi girdi. Kasabın kasasına yönelen 2 şahıs önce dükkanı didik didik aradı daha sonra bozuk paralardan oluşan 4 bin lirayı, dizüstüm bilgisayarı ve kasap sahibinin okuma gözlüğünü çaldı. Güvenlik kameraları ise o anları saniye saniye kaydetti.

"Okuma gözlüğümü çaldılar"

Kasap sahibi Mahmut Hakalan dükkanına gece hırsız girdiğini belirterek, "Sabaha karşı 2 hırsız dükkanıma girdi. 4 bin liraya yakın bozuk parayı, laptop ve okuma gözlüğümü çaldı" dedi.

Kasap çalışanı Mehmet Yesin ise para bozdurup kasaya koyduklarını ve sabah geldiklerinde kasanın boş olduğunu, bilgisayarın çalındığını söyledi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:18 Kaynak: İHA

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