Son Dakika Haberleri: Hırsızların Öldürdüğü Söylenen Damadı Eşinin Öldürdüğü Ortaya Çıktı

Hırsızların Öldürdüğü Söylenen Damadı Eşinin Öldürdüğü Ortaya Çıktı

1 saat önce

Şanlıurfa'da yakınlarının 'hırsızlar öldürdü' dediği damadın karısı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Hırsızların Öldürdüğü Söylenen Damadı Eşinin Öldürdüğü Ortaya Çıktı, System.String[]
Şanlıurfa'da yakınlarının 'hırsızlar öldürdü' dediği damadın karısı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde yaşandı. 15 gün önce evlenen ve şiddetli geçimsizlik yüzünden sürekli kavga ettikleri iddia edilen çift, dün gece yine tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle genç kadın, mutfaktan aldığı bıçakla kocasına saldırdı. Kanlar içinde kalan Mehmet Engül, komşuların çağırdığı ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Mehmet Engül, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bazı aile yakınları Mehmet Engül'ün hırsızlar tarafından öldürüldüğünü söylerken polis, Engül'ün karısını gözaltına aldı. Mehmet Engül'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan kadının emniyetteki sorgusu ise sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

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