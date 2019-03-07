Hırsızların Planını "Sis Makinesi" Bozdu

? İngiltere'de iki hırsız, bir işyerindeki oyun konsolundaki paraları çalmak için camı kırıp içeri girdi.

? İngiltere'de iki hırsız, bir işyerindeki oyun konsolundaki paraları çalmak için camı kırıp içeri girdi. Hırsızlar makineye saldırdığı sırada, güvenlik için yerleştirilen sis makinesi çalıştı ve içeri duman kapladı. Hırsızlar eli boş dönmek zorunda kaldı.



Soygun girişimi İngiltere'nin doğusundaki Northamptonshire bölgesinde bulunan Corby kasabasında meydana geldi. Dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki hırsızın çekiçle dükkanın camını kırıp, içeri girdiği görülüyor. Polis tarafından bu tarz girişimleri önlemek amaçlı kurulan sis makinesi, hırsızların içeri girmesiyle devreye giriyor. Ancak, içerisinin aniden sisle dolmasına rağmen hırsızlardan bir tanesi elindeki çekiçle oyun konsoluna vurmaya devam ediyor. Bir süre sonra sis yüzünden görüşlerini tamamen kaybeden hırsızlar, hiçbir şey çalamayacaklarını anlayınca dükkanı terk ediyorlar.



Northamptonshire polis biriminin yaptığı açıklamada olayın Kasım ayında meydana geldiği, fakat yerel işyerlerine karşı yapılan hırsızlık girişimlerinin artmasıyla sis makinesi kullanımını teşvik etmek için görüntünün yeni yayınlandığı belirtildi. Açıklamada hırsızların hala yakalanamadığı da belirtildi.

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