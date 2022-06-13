Hırsızların rahat tavırları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızların rahat tavırları kamerada

13.06.2022 18:48
Hırsızların rahat tavırları kamerada

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'Eren-Kapan' uygulamasında 35 bin 336 kişi sorgulanıp, 34 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, kameralara takılan hırsızların rahat tavırları ise şaşırttı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'Eren-Kapan' uygulamasında 35 bin 336 kişi sorgulanıp, 34 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, kameralara takılan hırsızların rahat tavırları ise şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği öncülüğünde kentte vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, sağlanan huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi için Eren-Kapan uygulaması yapıldı. 10-11-12 Haziran'da yapılan ve kent giriş-çıkış uygulama noktalarından başlayarak kent merkezine doğru 24 saat aralıksız yapılan çalışmada, önceden belirlenen bölgelerde suç işlenmesinin önüne geçilmesi ve işlenmiş suçların firari şüphelilerin yakalanabilmesi için şok uygulama yapıldı. Uygulamada, 35 bin 336 şahıs sorgulanıp, 37 bin 418 araç kontrol edilirken, 34 hırsızlık şüphelisi ile 39 aranan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise, 52 kilo bakır kablo, işyeri tabelası, su pompası ve motoru, oto teybi, mutfak malzemesi, 6 çalıntı oto, 1 çalıntı motosiklet ve 1 hacizli oto ele geçirildi.

Kayseri polisi vatandaşların huzuru için 7/24 mesaide

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, başta hırsızlıkla mücadele olmak üzere asayişe konu olayların engellenmesine 1 ay içerisinde uygulamalarını sürdürdü. Yapılan uygulamada, 89 bin 972 şahıs sorgulanırken, 73 bin 424 araç kontrol edildi. Uygulamada, 105 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, bu şüphelilerden inşaat malzemeleri, elektronik malzemeler, bakır kazanlar, elektrik kabloları, işyeri tabelası, su pompası ve motoru, oto teybi, mutfak malzemesi ile 9 çalıntı oto, 3 çalıntı motosiklet, 4 bisiklet ile 1 hacizli oto ele geçirildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 202 kişi de yakalandı. - KAYSERİ

Hırsızların rahat tavırları kamerada
Hırsızların rahat tavırları kamerada
Hırsızların rahat tavırları kamerada
Hırsızların rahat tavırları kamerada
Hırsızların rahat tavırları kamerada

YORUMLAR
500
Kayseri'de annesi ve karısını rehin alan zanlı, polis tarafından yakalandı Kayseri'de annesi ve karısını rehin alan zanlı, polis tarafından yakalandı
Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızların rahat tavırları kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon sorununun geride kalacağı tarihi paylaştı
18:38 Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu
18:18 Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi
18:15 Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut
18:08 Sağanak yağış 15 yaşındaki Efsun'un da canını alıyordu! Çevredekilerin müdahalesiyle su dolu çukurdan kurtarıldı
17:56 Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
17:39 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferini gerçekleştirdi
17:34 Kripto para borsası Binance, çekim işlemlerini askıya aldı
17:21 CHP'li Erdoğdu ile Tuba Torun'un düğününde çiftin yaptığı dans damga vurdu
17:17 Kuşadası Sokak Festivali, 21 ülkeden gelen yüz binlerce turiste muhteşem anlar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 19:05:56. #1.12#
SON DAKİKA: Hırsızların rahat tavırları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement