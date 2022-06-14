Hırsızların rahat tavırları kamerada - Son Dakika
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Hırsızların rahat tavırları kamerada

14.06.2022 00:57
Hırsızların rahat tavırları kamerada

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'Eren-Kapan' uygulamasında 35 bin 336 kişi sorgulanıp, 34 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, kameralara takılan hırsızların rahat tavırları ise şaşırttı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'Eren-Kapan' uygulamasında 35 bin 336 kişi sorgulanıp, 34 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, kameralara takılan hırsızların rahat tavırları ise şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği öncülüğünde kentte vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, sağlanan huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi için Eren-Kapan uygulaması yapıldı. 10-11-12 Haziran'da yapılan ve kent giriş-çıkış uygulama noktalarından başlayarak kent merkezine doğru 24 saat aralıksız yapılan çalışmada, önceden belirlenen bölgelerde suç işlenmesinin önüne geçilmesi ve işlenmiş suçların firari şüphelilerin yakalanabilmesi için şok uygulama yapıldı. Uygulamada, 35 bin 336 şahıs sorgulanıp, 37 bin 418 araç kontrol edilirken, 34 hırsızlık şüphelisi ile 39 aranan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise, 52 kilo bakır kablo, işyeri tabelası, su pompası ve motoru, oto teybi, mutfak malzemesi, 6 çalıntı oto, 1 çalıntı motosiklet ve 1 hacizli oto ele geçirildi.

Kayseri polisi vatandaşların huzuru için 7/24 mesaide

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, başta hırsızlıkla mücadele olmak üzere asayişe konu olayların engellenmesine 1 ay içerisinde uygulamalarını sürdürdü. Yapılan uygulamada, 89 bin 972 şahıs sorgulanırken, 73 bin 424 araç kontrol edildi. Uygulamada, 105 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, bu şüphelilerden inşaat malzemeleri, elektronik malzemeler, bakır kazanlar, elektrik kabloları, işyeri tabelası, su pompası ve motoru, oto teybi, mutfak malzemesi ile 9 çalıntı oto, 3 çalıntı motosiklet, 4 bisiklet ile 1 hacizli oto ele geçirildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 202 kişi de yakalandı. - KAYSERİ

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Aranan şahıslara operasyon: 20 gözaltı Aranan şahıslara operasyon: 20 gözaltı
Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızların rahat tavırları kamerada - Son Dakika

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