Hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti...Tamirciymiş gibi yanaştıkları otomobilden 20 bin liralık parça çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti...Tamirciymiş gibi yanaştıkları otomobilden 20 bin liralık parça çaldılar

07.07.2022 15:13

Hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti.

Hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti...Tamirciymiş gibi yanaştıkları otomobilden 20 bin liralık parça çaldılar

ANKARA - Ankara'da park halinde duran otomobilin ön panjurunu kırarak kaputunu açan 3 hırsız, 2 saat içerisinde 20 bin liralık motor parçası çalarak kayıplara karıştı. Tamirci izlenimi veren ve rahat tavırlarıyla 'pes' dedirten pişkin hırsızların o anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün sabah 06.00 sularında Altındağ ilçesine bağlı İskitler semtindeki bir oto test firmasında meydana geldi. Firma çalışanı Yılmaz Şahin'in park halindeki 2014 model otomobilini gören 3 şahıstan ikisi aracın ön panjurunu kırarak kaput kilidini açarken, diğer zanlı ise etrafı gözetlemeye koyuldu. Yaklaşık 2 saat boyunca araçtan malzeme söken zanlılar çaldıkları 20 bin lira değerindeki motor parçalarını yanlarındaki torbaya doldurarak gözden kayboldu. Tamirciymiş gibi görünen ve rahat tavırlarla hareket eden hırsızların pişkin halleri ise görenleri hayrete düşürdü. Aracını sabah parçalanmış halde gören Yılmaz Şahin, polis ekiplerine ihbarda bulunduğunu belirtirken, hırsızlık anları oto test firmasının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Motorun parçalarını çalmışlar"

Polislerden umutla haber beklediğini dile getiren Yılmaz Şahin, "Sabah işe geldiğimizde baktık ki aracımızın kaputu açık ve önünde de kırıklar var. Aracımı çalıştırmak istedim ama çalışmadı. Motorun parçalarını çalmışlar. Hırsızlar girip kendi araçları gibi gelip parça çalmışlar. Birkaç komşumuzun da başına aynı şey gelmiş. Şu anda mağduruz. Polisler inceliyorlar. Bayağı bir masrafımız var. 15-20 bin lira civarında kaybımız var. Elektronik beyin ve enjektörler gibi parçaları çalmışlar. Aracın kırılan yerleri var. Çalan kişileri tanımıyoruz. Üç kişilermiş. İlk defa böyle bir şey oluyor. Sabah fark ettiğimizde polislere haber verdik. Gelip yardımcı oldular. Emniyetten olumlu bir sonuç çıkana kadar bekleyeceğiz. Sonra illa ki tamir ettireceğiz. Hemen hemen 2 saat uğraşıp parçaları çalmışlar" dedi.

YORUMLAR
500
Hırsızlar ekmek teknesini işte böyle çaldı Hırsızlar ekmek teknesini işte böyle çaldı Tere yağından kıl çeker gibi kadının cep telefonunu çantasından böyle çaldı Tere yağından kıl çeker gibi kadının cep telefonunu çantasından böyle çaldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti...Tamirciymiş gibi yanaştıkları otomobilden 20 bin liralık parça çaldılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:40 Terk edilen genç kadın eski erkek arkadaşının arabasını parçaladı! Mağdur adam 112'yi aradı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:34 Doktor cinayeti sonrası tartışma yaratan Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu: Soğukkanlı işlenmiş bir cinayet olduğu için sağlıkta şiddetin ötesinde
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 16:56:00. #1.13#
SON DAKİKA: Hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti...Tamirciymiş gibi yanaştıkları otomobilden 20 bin liralık parça çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement