Hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti... Biri sokaktaki kedi evini aldı, diğeri lüks sitenin balkonundaki koltuğu sırtlandı - Son Dakika

Hırsızların rahatlığı 'pes' dedirtti... Biri sokaktaki kedi evini aldı, diğeri lüks sitenin balkonundaki koltuğu sırtlandı

ANTALYA - Antalya'da sokak üzerinde bu bulunan kedi evini çalan adam ile lüks bir sitede balkonda bulunan ahşap koltuğu çalan kadın hırsızın cesareti izleyenlere 'pes artık' dedirtti. Kedi evini çalan şahıs olayda zorlanırken, diğer kadın şahıs ise kendi evi gibi girdiği bahçede balkondan koltuğu çaldı.

İlk olay Muratpaşa İlçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan sokak hayvanları için bırakılan kedi evini gözüne kestiren bir hırsız, gecenin karanlığından faydalanarak evi çalmak istedi. Bu sırada korkan kediler sağa sola kaçtı. Şahıs önce evi kucaklayarak götürmek istedi, ağır olunca başarısız oldu. Daha sonra ise kaldırım üzerinde sürüyerek olay yerinden uzaklaştırdı.

Diğer olay ise aynı ilçede Lara Yolu üzerinde bulunan lüks bir sitenin önünce meydana geldi. Yanlarında kağıt toplamak için kullanılan 'çek çek' diye tabir edilen araç bulunan 2 kadın evin balkonunda bulunan ahşap koltuğu gözüne kestirdi. Kadınlardan birisi bahçeye girerek balkonda bulunan koltuğu omuzlayarak hızla olay yerinden kaçtı.

Öte yandan her iki olayda güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri izleyenler 'pes artık' yorumunda bulundu.