Son Dakika Haberleri: Hırsızların Rahatlığı Şaşırttı

Hırsızların Rahatlığı Şaşırttı

1 saat önce

Kayseri'de camını taşla kırdıkları emlak ofisine giren hırsızların rahat tavırlarla bin 500 TL'yi ve dizüstü bilgisayarı alıp gitmeleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hırsızların Rahatlığı Şaşırttı, System.String[]
Kayseri'de camını taşla kırdıkları emlak ofisine giren hırsızların rahat tavırlarla bin 500 TL'yi ve dizüstü bilgisayarı alıp gitmeleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda Umut Y. ve Selahattin B., camını taşla kırdıkları emlak ofisine girdi. Emlak ofisinde bulunan dizüstü bilgisayar ile bin 500 TL'yi alan hırsızlar daha sonra gözden kayboldu.

Dükkan sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içerisinde Umut Y. ve Selahattin B.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızların rahatlığı kamerada

Öte yandan, yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, taşla camını kırdıkları emlak ofisine giren hırsız, önce rahat tavırlarla etrafı inceliyor ardından da dizüstü bilgisayarı ve kasada bulunan bin 500 TL'yi alarak ofisten çıkıyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:36 Kaynak: İHA

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