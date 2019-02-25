Hırsızların Talan Edip, Madde Bağımlıların Yerleştiği O Binaya Önlem

Aydın'ın Efeler ilçesinde sahibi ölünce madde bağımlıları ve hurdacıların talan ettiği evde belediye ekipleri önlem aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde sahibi ölünce madde bağımlıları ve hurdacıların talan ettiği evde belediye ekipleri önlem aldı. Mahalle sakinleri, evin giriş ve çıkışlarının kapatılıp madde bağımlılarının ve bi mekan takımının barınağı haline gelmesinden kurtaran belediye ekiplerine teşekkür ettiler.



Aydın Efeler Mahallesi'nde sahibi öldükten sonra iki yıldır madde bağımlılarınca kullanılan ve herşeyi talan edilince mahlle sakinlerini diken üstünde bırakan metruk binada ekipler önlem aldı. Evin daha önceki durumunda rahatsız olan çevre sakinleri bir nebze olsun rahatladıklarını belirttiler. Hırsızlar tarafından iş makinaları ile sökülen demir kapıların yerine şimdi demir parmaklıklar çakıldı. Çevre sakinleri hırsızların yeni monte edilen demir parmaklıkların da çalınmaması için bölgedeki tedbirlerin arttırılmasını istediler. - AYDIN

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