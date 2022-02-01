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Hırsızların yeni adresi 'Tellal Pazarı' - Son Dakika

Hırsızların yeni adresi 'Tellal Pazarı'

01.02.2022 11:42
Hırsızların yeni adresi 'Tellal Pazarı'

Malatya'da Tellal Pazarı'na giren hırsızlar 3 iş yerinde yaklaşık 150 çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı.

Malatya'da Tellal Pazarı'na giren hırsızlar 3 iş yerinde yaklaşık 150 çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Battalgazi ilçesine Halfettin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Avukat Sokakta faaliyet gösteren halk arasında Tellal Pazarı olarak bilinen ikinci el eşya satışının yapıldığı pazardaki 3 ayrı iş yerine giren hırsızlar, 2 iş yerinde yaklaşık 150 çift sıfır ayakkabıyı çalarken, bir iş yerinin ise camlarını kırdı. Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, karşılaştıkları olay sonrası polis ekiplerini arayarak konu hakkında şikayetçi olurken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Pazarda daha önce benzer bir olayın yaşanmadığını belirten bölge esnafı, mağdur olduklarını belirterek hırsızların yakalanmasını istedi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Hırsızların yeni adresi 'Tellal Pazarı'
Hırsızların yeni adresi 'Tellal Pazarı'
Hırsızların yeni adresi 'Tellal Pazarı'
Hırsızların yeni adresi 'Tellal Pazarı'
Hırsızların yeni adresi 'Tellal Pazarı'
Hırsızların yeni adresi 'Tellal Pazarı'
Hırsızların yeni adresi 'Tellal Pazarı'
Hırsızların yeni adresi 'Tellal Pazarı'
Hırsızların yeni adresi 'Tellal Pazarı'
Hırsızların yeni adresi 'Tellal Pazarı'
Hırsızların yeni adresi 'Tellal Pazarı'
Hırsızların yeni adresi 'Tellal Pazarı'
Hırsızların yeni adresi 'Tellal Pazarı'

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Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızların yeni adresi 'Tellal Pazarı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızların yeni adresi 'Tellal Pazarı' - Son Dakika
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