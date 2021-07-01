Üye Girişi
HIRSIZLARIN YENİ GÖZDESİ; 'KATALİTİK KONVERTÖR' - Son Dakika

HIRSIZLARIN YENİ GÖZDESİ; 'KATALİTİK KONVERTÖR'

01.07.2021 17:06

OTOMOBİLLERDE egzoz sisteminde bulunan ve fiyatı bin ile 10 bin arasında değişen katalitik konvertör hırsızların yeni gözdesi oldu.

OTOMOBİLLERDE egzoz sisteminde bulunan ve fiyatı bin ile 10 bin arasında değişen katalitik konvertör hırsızların yeni gözdesi oldu. Egzoz ustası Bilal Kıramanlıoğlu, "Konvertörün için boşaltılırsa arabanın çekiş gücü değişir, sesi değişir, arıza lambası yakar. Bazıları ezbere kırabiliyor konvertörü, bunun içindeki taşı satmak için kıranlar da var" dedi.

Arabalarda egzoz sisteminde bulunan karbonmonoksit gibi zararlı gazların filtre edilmesine yarayan katalitik konvertör, hırsızların hedefi oldu. Euro 1, 2, 3, 4 diye sınıflandırılan katalitik konvertör, içindeki Paladyum (Pd) elementi için çalınarak satılıyor. Malzemesinin kalitesine göre konvertörlerin fiyatları bin ile 10 bin lira arasında değişiyor. Egzoz dükkanı olan Bilal Kıramanlıoğlu, "Katalitik konvertörün içinde paladyum isminde bir metal var. Modeline göre bu metalin oranı da değişiyor. Paladyumun değerli olduğunu söylüyorlar ama konvertörün kendisi de değerli bir malzeme. Konvertörün fiyatları bin 500 lira, 5 bin arasında markaya göre değişiyor. Yenileri ise 8 - 10 bin lira. Bunun içindeki taşı satmak için kıranlar da var" dedi.

"PALADYUM KADAR KONVERTÖR DE DEĞERLİ BİR MALZEME"

Kıramanlıoğlu "Katalitik konvertör benzinli araçlarda bulunan zehirli gazları filtre eden bir taş, içinde paladyum isminde bir metal var. Modeline göre bu metalin oranı da değişiyor. Paladyumun değerli olduğunu söylüyorlar ama konvertörün kendisi de değerli bir malzeme" diye konuştu.

"BUNUN İÇİNİ SATMAK İÇİN KIRANLAR VAR"

Kıramanlıoğlu "Konvertörün için boşaltılırsa arabanın çekişi değişir, sesi değişir, arıza lambası yakar. Anca yazılımla beyinden silinirse ışık yanmaz. Konvertörün fiyatları bin 500 lira, 5 bin arasında markaya göre değişiyor. Yenileri ise 8 - 10 bin lira. Bazıları ezbere kırabiliyor konvertörü, bunun içindeki taşı satmak için kıranlar da var.Yabancı plakalar var bize gelen. 'Bu konvertörü boşalt ver' diyor. Öyle içi boşaltılmış çok müşteri geliyor bize. Bu taşı kırıp içini boş takabiliyorlar. Normalde temizliği yapılıp, geri takılabiliyor" ifadelerini kullandı.

HIRSIZLARIN YENİ GÖZDESİ; 'KATALİTİK KONVERTÖR'
HIRSIZLARIN YENİ GÖZDESİ; 'KATALİTİK KONVERTÖR'
HIRSIZLARIN YENİ GÖZDESİ; 'KATALİTİK KONVERTÖR'
HIRSIZLARIN YENİ GÖZDESİ; 'KATALİTİK KONVERTÖR'
HIRSIZLARIN YENİ GÖZDESİ; 'KATALİTİK KONVERTÖR'
HIRSIZLARIN YENİ GÖZDESİ; 'KATALİTİK KONVERTÖR'

Metal, Euro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLARIN YENİ GÖZDESİ; 'KATALİTİK KONVERTÖR' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, Twitch yayınına katıldı! PurpleBixi'in sorularına samimi cevaplar verdi 17:47 Ekrem İmamoğlu, Twitch yayınına katıldı! PurpleBixi'in sorularına samimi cevaplar verdi Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi 17:42 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı 17:34 Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı
G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı 17:01 G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok 16:31 Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim 16:11 Günlerdir ulaşılamayan kadın evinde düşmüş halde bulundu: 4 gündür yemek yemedim
Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı 15:39 Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı Sunucu Nur Tuğba Namlı yaşadığı tacizi anlatırken, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı 15:07 Sunucu Nur Tuğba Namlı yaşadığı tacizi anlatırken, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika Haberleri
17:41 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi
17:40 Kane'in golüne İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan olay tepki: Sonunda attın
17:34 Koronavirüs rehberi güncellendi! 1 metre olan sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı
17:32 Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı
17:00 G.Saray'dan ayrılan Younes Belhanda, Adana Demirspor'la 3 yıllık imza attı
16:47 Caulker'ın kumar ya da alkole bulaşması halinde sözleşmesinin feshedileceği ileri sürüldü
16:37 AYM'nin kararının ardından HDP'li Gergerlioğlu'nun oğlundan "tahliye" paylaşımı
16:32 Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler
16:30 Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok
16:05 Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü
Diyanet 15 Temmuz genelgesini yayınladı! Salalar, Türkiye genelinde eş zamanlı okunacak Diyanet 15 Temmuz genelgesini yayınladı! Salalar, Türkiye genelinde eş zamanlı okunacak         
17:49
Ayrılma aşamasında olduğu eşiyle aynı evde bulunan kişiyi silahla yaraladı! Emniyetteki ilk sözleri: Namus için yaptım Ayrılma aşamasında olduğu eşiyle aynı evde bulunan kişiyi silahla yaraladı! Emniyetteki ilk sözleri: Namus için yaptım         
17:45
Kane'in golüne İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan olay tepki: Sonunda attın Kane'in golüne İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan olay tepki: Sonunda attın         
17:41
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler Tosuncuk'un avukatları mağdurları kızdıracak! Adli makamlardan tutuklanmama garantisi isteyecekler         
16:32
Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu         
16:12
Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı         
15:42
Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışta         
15:34
Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu         
15:00
İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi İşçileri bekleyen büyük tehlike! İcra ve İflas Yasası'nda değişikliğe gidildi         
14:58
Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi         
14:49
Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Uçurumdan düşerek hayata veda eden Elif'in ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada 17 yaşındaki arkadaşı tutuklandı         
14:34
Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla Numan Kurtulmuş: AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 15 puandan fazla         
13:31
Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor         
13:23
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi         
12:03
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 18:02:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HIRSIZLARIN YENİ GÖZDESİ; 'KATALİTİK KONVERTÖR' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement