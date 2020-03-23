Hırsızların yeni gözdesi: Toptancı depoları - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızların yeni gözdesi: Toptancı depoları - Son Dakika

Hırsızların yeni gözdesi: Toptancı depoları

6 saat önce

Ülkede görülen korona virüs vak'alarının ardından bakliyat ve kuru gıda ürünlerinde talep yoğunluğunu fırsat bilen hırsızlar, toptancı depolarına dadandı.

Hırsızların yeni gözdesi: Toptancı depoları, System.String[]

Ülkede görülen korona virüs vak'alarının ardından bakliyat ve kuru gıda ürünlerinde talep yoğunluğunu fırsat bilen hırsızlar, toptancı depolarına dadandı. Esenyurt'ta bir depoya giren hırsızlar 2 ton ürünü çaldı. Yaklaşık 10 kişilik çetenin 2 araba dolusu malzemeyi çalması güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 04: 30 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 10 kişilik çete iki arabayla bir deponun önüne gelerek 2 ton malzeme çalarak gözden uzaklaştı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar piyasa değeri 20-25 bin TL olan malzemeleri 7 dakika içinde arabalara yükleyerek götürdü. Arabaların kapısını bile kapatmadan kaçan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Toptancı Yavuz Demirci ise krizi fırsata geçiren hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi. Demirci, "9-10 kişilik bir çete ellerinde levye ile kapılarımızı patlatıp içeriye girmişler. Tamamen kuru gıda ve bakliyat üzerinde çalışmışlar. Eskiden bu hırsızlar başka ürünler çalarlardı örneğin tekstil ürünleri gibi. Ama şu an içinde bulunduğumuz durumdan dolayı kuru gıda ve bakliyata yönelmişler. Biz insanlarımız mahallemiz mağdur olmasın diye depolarımız doldurduk. Vatandaşa ürün yok demeyelim diye. Ancak bunu fırsata çeviren hırsızlar ile karşılaştık" şeklinde konuştu.


"Sanki sipariş üzerine soygun gerçekleşiyor"


Korona virüs salgını nedeniyle mal bulmakta zorlandığını anlatan Demirci, "Bu yaşanılanlar ile çok zor duruma düştük. Çevrenden duyduğum kadarıyla bir haftada bu 10'uncu deponun soyulması. Hepsinin elinde levye yüzlerinde maske, bunlar korkunç insanlar. 2 tonun üzerinde malzememi götürmüşler yaklaşık piyasa değeri 20-25 bin TL civarında. Depoda daha pahalı ürünleri bırakmışlar sadece kuru gıda, bakliyat çalmışlar. Sanki bir yer sipariş vermiş onlarda bu ürünler üzerine çalışmışlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Esenyurt, Araba, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:14 Kaynak: İHA

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