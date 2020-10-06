Hırsızların yeni hedefi üzüm bağları oldu - Son Dakika

Ürgüp Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hasat sezonunda hırsızlık olaylarının arttığı ifade edilerek üreticilerin bu konuda daha tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hasat zamanının son zamanlarında hırsızlıların yeni hedeflerinin üzüm bağları olması dikkatlerden kaçmazken yaşanılan hırsızlık olayları ile ilgili olarak Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz çiftçilere uyarıda bulundu. Korkmaz, "Çiftçilerimizden edindiğimiz bilgilere göre bağlardan yaş ve kuru üzüm hırsızlık olaylarına rastlanıldı. Sabah erken saatlerde bağına kuru üzüm döndürmek ve üzüm kesmek için giden Ürgüplü vatandaşlarımız bağlarında bulunan üzümlerin kesildiğini yani çalındığını fark etti. Daha sonrasında bir ipucu aradıklarını fakat ayak izinden başka bir ize rastlanmadığını belirttiler. Ürgüp ilçemize bağlı muhtelif mevkilerde farklı günlerde farklı noktalardan 1 yıl süresince çiftçimizce hasadı sabırsızlıkla beklenen, bin bir emek verilen, maddi manevi zahmetlerce yetiştirilen üzümler haramzadeler tarafından çalınıyor. Ürgüp'ün Yumurcak, Peribacaları, Çatal kaya, Ağıl, Gişgine, Arastan, Çakıllı, Aktepe, Ağdağ, Kızılyer, Tilki Deresi ve civarları, Karaözü ve Saruhan civarlarında geçtiğimiz günlerde yaş ve kuru üzüm hırsızlıkları meydana geldiği çiftçilerimizce ifade edildi. Üzümü çalınan bağlarda her hangi bir gören ya da kayda değer ipucu bulunamadığı sadece kime ait olduğu bilinmez ayak izleri olduğu dile getirildi. Geçtiğimiz yıl ve önceki yılda karşılaştığımız manzaralar bu yılda karşımıza çıktı. Geçtiğimiz yıl üzümün yanı sıra tarlalardan domates ve kabak çekirdeği hırsızlıkları da meydana gelmişti. Vatandaşlarımızdan istirhamımız hasat zamanlarında daha sıklıkla bağlarını ziyaret etmeleri, şüpheli araç gördüklerinde araç plakalarına dikkat etmeleri ve şüpheli kişiler görüldüklerinde 156 jandarmayı arayarak bilgi vermeleri, mümkünse şüpheli durumlarda fotoğraf çekmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Çiftçimiz arazide bulunan ürünlerini yabani hayvanlardan korumak için mücadele ederken birde haramzadeler ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Mahsulü haramzadeler tarafından çalınan çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, inşallah bir daha yaşanmamasını ümit ediyoruz. Bol bereketli, kazançlı ve sağlıklı bir hasat dönemi diliyoruz" dedi. - NEVŞEHİR