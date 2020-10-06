Hırsızların yeni hedefi üzüm bağları oldu - Son Dakika

Hırsızların yeni hedefi üzüm bağları oldu

Ürgüp Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hasat sezonunda hırsızlık olaylarının arttığı ifade edilerek üreticilerin bu konuda daha tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Hırsızların yeni hedefi üzüm bağları oldu, System.String[]

Ürgüp Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hasat sezonunda hırsızlık olaylarının arttığı ifade edilerek üreticilerin bu konuda daha tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hasat zamanının son zamanlarında hırsızlıların yeni hedeflerinin üzüm bağları olması dikkatlerden kaçmazken yaşanılan hırsızlık olayları ile ilgili olarak Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz çiftçilere uyarıda bulundu. Korkmaz, "Çiftçilerimizden edindiğimiz bilgilere göre bağlardan yaş ve kuru üzüm hırsızlık olaylarına rastlanıldı. Sabah erken saatlerde bağına kuru üzüm döndürmek ve üzüm kesmek için giden Ürgüplü vatandaşlarımız bağlarında bulunan üzümlerin kesildiğini yani çalındığını fark etti. Daha sonrasında bir ipucu aradıklarını fakat ayak izinden başka bir ize rastlanmadığını belirttiler. Ürgüp ilçemize bağlı muhtelif mevkilerde farklı günlerde farklı noktalardan 1 yıl süresince çiftçimizce hasadı sabırsızlıkla beklenen, bin bir emek verilen, maddi manevi zahmetlerce yetiştirilen üzümler haramzadeler tarafından çalınıyor. Ürgüp'ün Yumurcak, Peribacaları, Çatal kaya, Ağıl, Gişgine, Arastan, Çakıllı, Aktepe, Ağdağ, Kızılyer, Tilki Deresi ve civarları, Karaözü ve Saruhan civarlarında geçtiğimiz günlerde yaş ve kuru üzüm hırsızlıkları meydana geldiği çiftçilerimizce ifade edildi. Üzümü çalınan bağlarda her hangi bir gören ya da kayda değer ipucu bulunamadığı sadece kime ait olduğu bilinmez ayak izleri olduğu dile getirildi. Geçtiğimiz yıl ve önceki yılda karşılaştığımız manzaralar bu yılda karşımıza çıktı. Geçtiğimiz yıl üzümün yanı sıra tarlalardan domates ve kabak çekirdeği hırsızlıkları da meydana gelmişti. Vatandaşlarımızdan istirhamımız hasat zamanlarında daha sıklıkla bağlarını ziyaret etmeleri, şüpheli araç gördüklerinde araç plakalarına dikkat etmeleri ve şüpheli kişiler görüldüklerinde 156 jandarmayı arayarak bilgi vermeleri, mümkünse şüpheli durumlarda fotoğraf çekmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Çiftçimiz arazide bulunan ürünlerini yabani hayvanlardan korumak için mücadele ederken birde haramzadeler ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Mahsulü haramzadeler tarafından çalınan çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, inşallah bir daha yaşanmamasını ümit ediyoruz. Bol bereketli, kazançlı ve sağlıklı bir hasat dönemi diliyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

Hırsızların yeni hedefi üzüm bağları oldu
Hırsızların yeni hedefi üzüm bağları oldu

Ziraat Odası, Hırsızlık, Hasat, Ürgüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızların yeni hedefi üzüm bağları oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis Hollandalı jinekolog en az 17 kadını spermlerini kullanarak hamile bıraktı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu kritik Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü Kızının kınasında oynarken rahatsızlanan anne yaşamını yitirdi! Son anları anbean kaydedildi Köpeklerin kafatasını bulduğu boya ustasının ölümüyle ilgili tutuklama kararı
Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı         
14:14
AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu: Enerji şirketlerine yeni ayrıcalıklar geliyor AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu: Enerji şirketlerine yeni ayrıcalıklar geliyor         
13:58
Rakip kulüp başkanına tokat atan F.Bahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a 1 yıl men cezası verildi Rakip kulüp başkanına tokat atan F.Bahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a 1 yıl men cezası verildi         
13:17
Tatlıcının vitrinindeki baklavayı yiyen fare kameraya yansıdı Tatlıcının vitrinindeki baklavayı yiyen fare kameraya yansıdı         
12:58
Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat         
12:03
Son Dakika! Yüzü yüze eğitimde 2. aşama başlıyor: Öğrenciler haftanın iki günü okulda olacak, istemeyen veli çocuğunu göndermeyecek Son Dakika! Yüzü yüze eğitimde 2. aşama başlıyor: Öğrenciler haftanın iki günü okulda olacak, istemeyen veli çocuğunu göndermeyecek         
11:35
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı         
10:42
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk görüntüler geldi! Konuklarındaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk görüntüler geldi! Konuklarındaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Eşine aldığı sıfır kilometre otomobilin içinden 20 santimlik falçata çıktı Eşine aldığı sıfır kilometre otomobilin içinden 20 santimlik falçata çıktı         
09:50
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
"Şu anda meşgulüm" diyerek telefonu yüzüne kapatmıştı! Paşinyan, sonunda Putin ile görüşebildi         
09:37
Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı         
09:33
Yılanların bastığı evden kaçan aile korkudan yeni ev yapıyor Yılanların bastığı evden kaçan aile korkudan yeni ev yapıyor         
08:57
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanının görüntüleri kentte infial yarattı Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanının görüntüleri kentte infial yarattı         
22:03
Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 14:38:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızların yeni hedefi üzüm bağları oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei