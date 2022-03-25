Hırsızların yeni hedefleri rögar kapakları ve mazgallar - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızların yeni hedefleri rögar kapakları ve mazgallar

25.03.2022 08:47
Hırsızların yeni hedefleri rögar kapakları ve mazgallar

Tekirdağ'da hırsızların yeni hedefleri cadde ve sokaklardaki rögar kapakları ve mazgallar oldu.

Tekirdağ'da hırsızların yeni hedefleri cadde ve sokaklardaki rögar kapakları ve mazgallar oldu.

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. İlçenin bazı cadde ve sokaklarda kimliği belirsiz kişilerce yağmur suyu mazgal kapakları ile kanalizasyon rögar döküm kapakları çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri de hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Son dönemde mazgal ve rögar kapağı hırsızlıklarının arttığına dikkat çekilirken, olayın şüphelileri C.B. ve T.B. ise yakalanarak ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Diğer taraftan, yağmur suyu mazgalları ve rögar kapaklarını çalan şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri hurdacıya sattıkları öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Hırsızların yeni hedefleri rögar kapakları ve mazgallar
Hırsızların yeni hedefleri rögar kapakları ve mazgallar

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı Son dakika haberleri: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 3 kadın yakalandı Son dakika haber: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kadın yakalandı Son dakika haber: Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 3 kadın yakalandı Dostluk maçı renkli geçti Dostluk maçı renkli geçti

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızların yeni hedefleri rögar kapakları ve mazgallar - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
09:17 Gülşen'den kalça ve bel detaylı sahne kostümü
09:13 Ukrayna iddiası: Rusya savaşı, 9 Mayıs'ta yani Kızıl Ordu'nun Nazileri yendiği günün yıldönümünde bitirecek!
09:03 Kırmızı et ihracatına kısıtlama getirildi
08:59 Burası Ankara! Trafikte sürücüler yol verme kavgasına girişti, biri eline ekmek bıçağını dahi aldı!
08:56 6 muhalefet lideri ikinci defa buluşuyor! Buluşma yeri: DEVA Partisi genel merkezi, masada üç konu var!
08:43 Kebapçının aşk üçgeninde baş döndürücü oyunlar: Önce karısını vurdu, sonra da barışmak için sevgilisini vurmuş gibi gösterdi
23:54 Cinsel organını gösterip taciz etti! Mahalle ayağa kalktı, önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler
08:30 ABD Rus hackerın peşinde: Bilgi verene 10 milyon dolar ödül verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 10:06:25. #1.13#
SON DAKİKA: Hırsızların yeni hedefleri rögar kapakları ve mazgallar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement