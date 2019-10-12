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Son Dakika 3. Sayfa Hırsızların yeni yöntemi şaşkına çevirdi

Hırsızların yeni yöntemi şaşkına çevirdi

33 dakika önce

İstanbul'da 3 ilçede hırsızlık yapan "1234" çetesi üyeleri yakalandı.

Hırsızların yeni yöntemi şaşkına çevirdi, System.String[]

İstanbul'da 3 ilçede hırsızlık yapan "1234" çetesi üyeleri yakalandı. Zanlıların özellikle diafonlarını taktırdıktan sonra fabrika çıkışında otomatik olarak tanımlanan "1234" şifresini değiştirmemiş binaları hedef seçtikleri belirlendi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 1 ay içerisinde Bayrampaşa, Bahçelievler ve Esenler ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


6 kişi kıskıvrak yakalandı


Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, polis önceki gün düzenlenen operasyonla hırsızlık olaylarının şüphelisi oldukları belirlenen 6 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı ziynet eşyası ve kol saati ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin daha önceden hırsızlık, yağma, otodan hırsızlık gibi kaydı olduğu belirlendi.


"1234" şifresini değiştirmemiş binaları hedef seçtiler


Ekiplerin yaptığı incelemeler neticesinde, şüphelilerin apartmanları tek tek dolaşıp diafonlarını taktırdıktan sonra fabrika çıkışında otomatik olarak tanımlanan "1234" şifresini değiştirmemiş binaları bulup diafonlara "1234" şifresini girdikleri ve binalara rahatlıkla giriş yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin daha sonra tüm daireleri dolaşarak kapılarını anahtarla kilitlemeyen ev sahiplerinin kapılarını röntgen filmi ya da eski kredi kartlarını kullanarak kolaylıkla açtıkları öğrenildi. Çalışmalar sonucunda, girdikleri evlerden 100 bin lira nakit para çalan şüphelilerin, evlerden aldıkları ziynet eşyalarının büyük bölümünü de kuyumculara sattıkları tespit edildi.


3 kişi tutuklandı


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin G., Veysel A., E.G. ve T.B.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin binanın önüne geldikleri, diafona şifreyi yazdıktan sonra içeri girdikleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra oradan ayrıldıkları görüldü. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:06 Kaynak: İHA
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