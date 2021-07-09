Üye Girişi
HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI - Son Dakika

HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI

09.07.2021 13:21

İSTANBUL'da sabaha evlerin kapılarını kredi kartı kullanarak açarak binlerce lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan 8 kişilik çete 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı.

İSTANBUL'da sabaha evlerin kapılarını kredi kartı kullanarak açarak binlerce lira değerinde ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan 8 kişilik çete 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı. Operasyon sırasında şüphelilerin klozete atarak saklamaya çalıştıkları yaklaşık 50 bin lira değerinde ziynet eşyası polis ekipleri tarafından bulundu. Çete lideri olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ç.F.'nin daha önceden 53 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

2 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından sabaha karşı evlere girerek hırsızlık yapan çete takibe alındı. Savcılıktan alınan izinlerin ardından teknik ve fiziki takip yaklaşık 2 ay sürdü. Yapılan çalışmalarda çetenin çalışma yöntemleri ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin 3-4 kişilik guruplar halinde sabaha karşı işe çıktıkları, kapılarının kilitli olmadığını tespit ettiği daireleri kapılarını kredi kartı kullanarak kolayca açtıkları öğrenildi. İçeri girdikten sonra evde buldukları ziynet ve elektronik eşyaları alan hırsızların kaçtıkları tespit edildi. Hırsızlara yönelik yapılan çalışmada yapılan ara operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İSTANBUL VE ADANA'DAKİ ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla İstanbul ve Adana'da daha önceden tespit edilen 5 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında 17 yaşındaki çete liderinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

ÇALINAN 50 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ ALTINLAR KLOZETİN İÇİNDE BULUNDU

Baskın yapılan evlerde yapılan aramada çok sayıda çalıntı ziynet eşyası, antika saatler ile hırsızlıkta kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Polis baskın yapılan evlerin birinde yaptığı aramada çalıntı ziynet eşyalarını klozetin içinde buldu. Elinde uzun bir eldiven geçiren polis memurları çalınan altınların klozetin içinden güçlükle çıkardı. Evinin tuvaletinden çalınan altın çıkan şüphelinin polislere altınları hırsızlık arkadaşlarının kendisinden çalmaması için tuvalete sakladığını söylediği öğrenildi. Klozetten çıkan altınların yaklaşık 50 bin lira değerinde olduğu öğrenildi.

ÇETE LİDERİ 18 YAŞINA GELMEDEN 53 KEZ YAKALANMIŞ

Hırsızlık Büro Amirliği'nde yapılan soruşturmada 17 yaşındaki çete lideri Ç.F.'nin daha önceden 53 kez yakalandığı tespit edildi. Yaşı 18'den küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Ç.F.'nin polis kayıtlarına göre ilk suçunu 13 yaşındayken işlediği daha 18 yaşına gelmeden 53 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

YETKİLİLER UYARDI

Yetkililer çelik kapı dahi olsa hırsızların kilitlenmeyen kapıları bir kaç dakika içinde kredi kartı, röntgen filmi gibi materyaller kullanarak açabildiklerini belirterek vatandaşlardan mutlaka kapılarını kilitlenmesini istedi.

26 HIRSIZLIK DOSYASINDAN İŞLEM YAPILDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında Arnavutköy, Eyüpsultan, Şişli, Bayrampaşa, Bahçelievler, Kağıthane, Ümraniye, Avcılar, Küçükçekmece, Maltepe, Fatih, Büyükçekmece, Bağcılar, Esenler, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ilçelerinde meydana gelen 19 adet Evden Hırsızlık, 5 adet İş yerinden Hırsızlık, 1 adet Açıktan Hırsızlık ve 1 adet Oto Hırsızlık konuları olmak üzere toplam 26 suç dosyasından işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI
HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI
HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI
HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI
HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI
HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI
HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI
HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI
HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI
HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI
HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI
HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI
HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI
HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI
HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI

Kredi Kartı, Hırsızlık, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vitor Pereira'yla çekilen fotoğrafını paylaşan Mesut Özil, taraftarı mest etti 19:43 Vitor Pereira'yla çekilen fotoğrafını paylaşan Mesut Özil, taraftarı mest etti İYİ Parti'den CHP'nin 18:52 İYİ Parti'den CHP'nin "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" mesajına yanıt: Bizim gönlümüzden de Akşener geçiyor Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi 18:22 Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? 18:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi? 2 kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim 17:07 2 kıza çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü: Önüme çıktıklarını görmedim 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 17:06 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten 16:58 Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti 16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor         
19:03
Van'da uyuşturucu tacirlerine darbe! 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi Van'da uyuşturucu tacirlerine darbe! 62 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi         
18:46
A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rotasını örnek gösteren UEFA, "Bir daha asla" dedi         
18:19
3. doz aşıya ABD ve Avrupa'dan itiraz: Bu aşamada gerek yok 3. doz aşıya ABD ve Avrupa'dan itiraz: Bu aşamada gerek yok         
17:11
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı         
17:07
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti         
16:50
Babasının kazara ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş Babasının kazara ezdiği Zeynep 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmiş         
16:44
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı         
14:10
Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu Avrupa Şampiyonası tarihine geçti! İngiltere-Danimarka maçındaki 161 saniyelik pas trafiği gündem oldu         
13:36
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı Tuvalete uyuşturucu dökerken yakalanan Adana Sıfır Bir dizisinin oyuncusu Cengizhan, ev hapsine çarptırıldı         
09:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 20:23:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HIRSIZLARIN 'ZULA' TUVALETİNDEN 50 BİN LİRALIK ALTIN ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement