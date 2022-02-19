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Hırsızlarla göz göze gelen kadının yaşadığı dehşet kamerada - Son Dakika

Hırsızlarla göz göze gelen kadının yaşadığı dehşet kamerada

19.02.2022 14:49

Hırsızlarla göz göze gelen kadının yaşadığı dehşet kamerada İzmir'de evine giren hırsızlara karşılaşan kadının yaşadığı şok kamerada İzmir'in Karabağlar ilçesinde evine giren hırsızlarla karşılaşan kadın, korku dolu anlar yaşadı.

Hırsızlarla göz göze gelen kadının yaşadığı dehşet kamerada

İzmir'de evine giren hırsızlara karşılaşan kadının yaşadığı şok kamerada

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde evine giren hırsızlarla karşılaşan kadın, korku dolu anlar yaşadı. Kadının hırsızlarla karşılaştığında çığlık atarak yaşadığı şok ve hırsızların kaçış anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay sabah 05.30 sıralarında, Ali Fuat Erden Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen 3 kişi, sokakta bulunan bir evi gözüne kestirdi. Şüphelilerden 2'si eve girerken 1 kişi de kapının hemen dışında gözcülük yaptı. O sırada tuvalete gitmek için uyanan ev sahibi Nihal Boy (33), evin içerisindeki 2 hırsızı görerek çığlık atmaya başladı. Kadının çığlık atması üzerine 3 kişi, koşarak sokaktan uzaklaştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve Olay yeri İnceleme ekipleri eve gelerek incelemelerde bulundu.

"Kafamı çevirdiğimde hırsızla yüz yüze geldim"

Hırsızlarla karşılaştığında çığlık çığlığa kalan ev sahibi Nihal Boy, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Boy, "Sabah tuvalete gitmek için uyandığımda dış kapının açık olduğunu fark ettim ve erkek kardeşimin eve geldiğini zannettim. Sonra kafamı çevirdiğimde hırsızla yüz yüze geldim; aramızda da birkaç adımlık mesafe vardı. O korkuyla tekrar odaya girip kapıyı kapattım ve çığlık atmaya başladım. Onlar da çığlık attığımı duyunca çıkmışlar evden. Annem, kız kardeşim ve erkek kardeşimle yaşıyoruz burada. Hırsızlar annemle kız kardeşimin odasına girip onların telefonlarını, kardeşimin nakit paralarını almışlar. Onun dışında da askılıktaki çanta ve paltoları çıkartmışlar. Hırsızlar onları alırken de hiç duymadık biz onları. Onlar kaçtıktan sonra çanta ve paltoları balkona bırakılmış halde bulduk" diye konuştu.

Olayla ilgili aile polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunurken, polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Hırsızlarla göz göze gelen kadının yaşadığı dehşet kamerada
Hırsızlarla göz göze gelen kadının yaşadığı dehşet kamerada
Hırsızlarla göz göze gelen kadının yaşadığı dehşet kamerada

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Karabağlar, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlarla göz göze gelen kadının yaşadığı dehşet kamerada - Son Dakika


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