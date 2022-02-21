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BURSA-HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI - Son Dakika

BURSA-HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI

21.02.2022 01:53

HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI BURSA'da, hırsızlık için camiye giren şüpheli, kendisini engellemeye çalışan imam Halil Okumuş'u 3 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

BURSA-HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI BURSA'da, hırsızlık için camiye giren şüpheli, kendisini engellemeye çalışan imam Halil Okumuş'u 3 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Canlılar Camii Kur'an kursuna hırsızlığa giren bir kişiyi camii imam hatibi Halil Okumuş engellemeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında hırsızlık şüphelisi, yanında getirdiği bıçakla Okumuş'u vücudunun 3 yerinden yaralayıp kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Halil Okumuş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatt

BURSA-HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI
BURSA-HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI
BURSA-HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI
BURSA-HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI
BURSA-HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI
BURSA-HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI
BURSA-HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI
BURSA-HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI
BURSA-HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI
BURSA-HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI
BURSA-HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI
BURSA-HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI

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Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA-HIRSIZLIĞA GİRDİĞİ CAMİDE İMAMI BIÇAKLADI - Son Dakika


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