Hırsızlığa karışan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Hırsızlığa karışan 3 kişiden 2'si tutuklandı

09.06.2022 10:24
Hırsızlığa karışan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hırsızlığa karışan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hırsızlığa karışan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede bir tarım aletinin çalındığı yönünde ihbar aldı. İhbarı alan ekipler, yapılan araştırma sonucunda M.T.Ö., N.C.K. ve A.Ü. isimli 3 şahıs çalınan tarım aleti ile birlikte yakaladı. Gözaltınas alınan ve mahkemeye sevek edilen sanıklardan M.T.Ö serbest bırakılırken N.C.K. ve A.Ü. isimli şahıslar tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlığa karışan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlığa karışan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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