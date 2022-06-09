Alınan bilgiye göre Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede bir tarım aletinin çalındığı yönünde ihbar aldı. İhbarı alan ekipler, yapılan araştırma sonucunda M.T.Ö., N.C.K. ve A.Ü. isimli 3 şahıs çalınan tarım aleti ile birlikte yakaladı. Gözaltınas alınan ve mahkemeye sevek edilen sanıklardan M.T.Ö serbest bırakılırken N.C.K. ve A.Ü. isimli şahıslar tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Hisarcık, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsızlığa karışan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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