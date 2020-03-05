Hırsızlığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarttı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, terlik üretimi yapan bir fabrikanın idari bölümde çalışan bir kişinin içinde bin 400 lira bulunan çantası çalındı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, çantayı çaldığı belirlenen A.Ç. (24) polis tarafından gözaltına alındı.Hacı Eyüplü Mahallesi'ndeki bir terlik üretimi yapan fabrikanın idari bölümünde, dün, bir çalışana ait içinde bin 400 lira bulunan çanta çalındı. Fabrika çalışanları durumu polise bildirdi. Polis, fabrikanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden çantayı çalan kişinin dışardan geldiği öğrenilen A.Ç., olduğu belirlendi. Görüntülerde A.Ç.'nin fabrikanın idari bölümündeki muhasebe birimine girip, etrafı kontrol edip, kimsenin olmadığına emin olduktan sonra montunu buradaki koltuğun üzerine bıraktığı, ardından da masanın arkasında duran içi para dolu çantayı alıp, yeleğinin içine sakladıktan sonra dışarı çıktığı anlar yer aldı. Görüntülerden yola çıkan polis, şüpheli A.Ç.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. A.Ç., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.