Hırsızlığı JASAT çözdü - Son Dakika
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Hırsızlığı JASAT çözdü

27.05.2022 17:11
Hırsızlığı JASAT çözdü

Malatya'da, Orman İşletme Müdürlüğüne ait çit çevirmek için kullanılan demir direkler çalındı.

Malatya'da, Orman İşletme Müdürlüğüne ait çit çevirmek için kullanılan demir direkler çalındı. Hırsızlık olayını Jandarma Dedektifleri (JASAT) aydınlattı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan Reşadiye Mahallesinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğüne ait yaklaşık 2 ton ağırlığında olan, çit çevirmek için kullanılan demir direklerin çalındığı tespit edildi. Olayın aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanması için Malatya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma JASAT ve Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs tespit edildi.

Olayı gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlığı JASAT çözdü - Son Dakika


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