Son Dakika Haberleri: Hırsızlığın Böylesi

Hırsızlığın Böylesi

1 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde demir hırsızlığında kullandıkları araç çamurda kalınca kahvehanedeki köylülerden yardım isteyen 2 şahıs yakalandı.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde demir hırsızlığında kullandıkları araç çamurda kalınca kahvehanedeki köylülerden yardım isteyen 2 şahıs yakalandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Celaliye köyünde 2 şahıs çaldıkları demirleri minibüse yükleyip olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Şahıslar, kaçarken kullandıkları minibüs çamura saplandı. Minibüsü çıkarmak için aracın içini boşaltan şahıslar başarılı olmayan çaldıkları demirleri köye sakladı.

Köylülerden yardım istediler

Şüpheli şahıslar bu sefer de köyde bulunan bir traktörle kaçmaya çalıştı. Bindikleri traktörü de çalıştıramayan şahıslar, kahvehaneye gidip köy sakinlerinden çamurda saplanan minibüsü çıkarmak için yardım istedi. Kahvehanede bulunan vatandaşların şüphelenmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Şikayet üzerine köyden uzaklaşmak isteyen şahıslar çamura saplı minibüsle kaçmaya çalışsalar da başarılı olamadı.

Jandarma 2 şahsı yakaladı

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince yapılan araştırmada teleskop demirleri çalmaya çalışan U.D. ve B.D. olay yerinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şahısların kullandığı aracın sigorta ve muayenesi olmadığı gerekçesiyle aracın sahibine idari yaptırım uygulandı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:50 Kaynak: İHA

Celaliye, Jandarma, Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa
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