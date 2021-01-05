Hırsızlığın böylesi çaldığı motosikletin yerine bisikletini bıraktı - Son Dakika

Hırsızlığın böylesi çaldığı motosikletin yerine bisikletini bıraktı

05.01.2021 12:02
Hırsızlığın böylesi çaldığı motosikletin yerine bisikletini bıraktı, System.String[]

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, üzerindeki anahtarla park halinde bırakılan motosikleti saniyeler içerisinde çalan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, üzerindeki anahtarla park halinde bırakılan motosikleti saniyeler içerisinde çalan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, sokağa çıka kısıtlamasının uygulandığı 2 Ocak Cumartesi günü Odunpazarı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Karargahönü Sokak'ta yaşandı. Bir restoranda çalışan kurye anahtarını üzerinde bıraktığı motosikleti park etti. Kuryenin iş yerine girmesiyle sokaktan bisikletle geçen kimliği belirsiz şahıs, üzerinde anahtarıyla park edilen motosikleti fark etti. Etrafı kontrol ettikten sonra bisikletini bırakan şahıs, saniyeler içerisinde motosikleti çaldı. Motosikletin çalındığını anlayan kurye durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemede, şüphelinin bisikletle sokakta dolaştığı, çevreyi kontrol ettikten sonra üzerinde anahtar gördüğü motosikleti 10 saniyede çalarak olay yerinden uzaklaştığı, bisikletini ise olay yerinde bıraktığı belirlendi.

"KURYELER MOTOSİKLET ÜZERİNDE ANAHTAR BIRAKMASIN"

Olayla ilgili konuşan talihsiz restoran işletmecisi Şükrü Taşdelen, kuryeleri motosikletin üzerinde anahtar bırakmamaları konusunda uyardı. Taşdelen, "Sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde kurye arkadaşımız paket servisinden geliyor, diğer paketi almak için dükkana giriyor. Beş dakika gibi kısa bir sürede pusuda yatan bir hırsız motorumuzu alıp, götürüyor. En kötü şanssızlığımız, motorun üzerinde anahtarının olması. Buradan diğer kurye arkadaşları da uyarıyorum, motorlarının üzerinde kısa süreli de olsa kesinlikle anahtar bırakmasınlar. Görüntülerin biraz daha öncesini izlediğimizde sokakta bisikletle dolaşarak keşif yaptığını fark ettik. Piyasada paket servisi yapanlar her zaman motosiklet kullanmıyor. Durumu iyi olanlar motosiklet kullanıyor. Diğer küçük işletmeler, az paketi olanlar ve yakın mesafeye çalışanlar bisiklet kullanıyor. Bisikletini bıraktı, motosikletimizi götürdü. Polis bisikleti incelemek için aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de parmak izi çalışması yaptı. Belki de şu anda motoru parçalamışlardır" şeklinde konuştu.

(Çağatay Gür/İHA)

Motosiklet, Eskişehir, Cumartesi, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hırsızlığın böylesi çaldığı motosikletin yerine bisikletini bıraktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi: Koronavirüs aşıları randevu ile yapılacak Türkücü Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalışan kişi futbolcu çıktı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Babalarının annelerini öldürmesine tanık olan çocuklar, akrabalarını arayıp haber vermiş Hırsız, satın almak için geldiği arabayı test sürüşü sırasında çaldı 2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor
Son dakika: Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık Son dakika: Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık         
11:49
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
11:42
Hırsızlığın böylesi! Çaldığı motosikletin yerine bisikletini bıraktı Hırsızlığın böylesi! Çaldığı motosikletin yerine bisikletini bıraktı         
11:29
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Koronayla mücadele merkezlerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi'nde başvurular bir günde 3 binden 100'ün altına düştü Koronayla mücadele merkezlerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi'nde başvurular bir günde 3 binden 100'ün altına düştü         
11:04
Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı         
10:29
26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş         
10:03
Ailesiyle para dolu çantayı karakola teslim eden babadan duygulandıran sözler: Allah haramı çocuklarıma nasip etmesin Ailesiyle para dolu çantayı karakola teslim eden babadan duygulandıran sözler: Allah haramı çocuklarıma nasip etmesin         
09:54
Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu         
09:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var         
08:30
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun! Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!         
23:39
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 12:07:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızlığın böylesi çaldığı motosikletin yerine bisikletini bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei