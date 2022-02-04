Üye Girişi
Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı

04.02.2022 12:02

İzmir'in Bornova ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, pastane tezgahındaki kasaya akrobatik hareketlerle uzanarak paraları çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Dün Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir pastanede meydana gelen olayda hastaneye gelen bir kişi, tezgahın önünde kimsenin olmadığını görünce önce etrafı kontrol etti, ardından bir anda tezgaha boylu boyunca uzanarak para kasasına ulaştı. Kasadan bir miktar para çalan şüpheli, hızla uzaklaştı.

KAMERALAR O ANLARI ANBEAN KAYDETTİ

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; tezgaha uzanan hırsızın kasayı açıp bir miktar para aldıktan sonra dükkandan hızla uzaklaşması yer aldı.

HER YERDE ARANIYOR

Para çekmecesini açık gören iş yeri çalışanları ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
11:16 4 Şubat altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 12:07:44. #1.11#
SON DAKİKA: Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement