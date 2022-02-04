Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Dün Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir pastanede meydana gelen olayda hastaneye gelen bir kişi, tezgahın önünde kimsenin olmadığını görünce önce etrafı kontrol etti, ardından bir anda tezgaha boylu boyunca uzanarak para kasasına ulaştı. Kasadan bir miktar para çalan şüpheli, hızla uzaklaştı.

KAMERALAR O ANLARI ANBEAN KAYDETTİ

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; tezgaha uzanan hırsızın kasayı açıp bir miktar para aldıktan sonra dükkandan hızla uzaklaşması yer aldı.

HER YERDE ARANIYOR

Para çekmecesini açık gören iş yeri çalışanları ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.